CANAL RCN
Colombia

Feminicida asesinó a su esposa con un cuchillo frente a un amigo en Barbacoas, Nariño

Un juez envió a la cárcel al hombre que apuñaló en múltiples ocasiones a su pareja sentimental frente a los ojos de un amigo con el que departían en su casa.

Foto: Fiscalía
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
05:36 p. m.
Un juez con función de control de garantías de Barbacoas, en el departamento de Nariño, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado por la Fiscalía como el presunto responsable del asesinato de su compañera sentimental.

El caso que se registró en el corregimiento de Junín, frente a un amigo de la pareja, se investiga bajo el concepto de feminicidio agravado.

Según la investigación, la pareja se encontraba compartiendo en su casa junto a un conocido cuando, al parecer, una discusión motivada por celos desencadenó una violenta agresión; así lo indicó la Fiscalía:

Se cree que la golpeó en reiteradas oportunidades, causándole lesiones en el rostro, tratos se prolongaron por largo tiempo.

Feminicida habría asesinado a su esposa frente a un amigo

El relato de los testigos indica que el presunto agresor habría golpeado a la mujer en repetidas ocasiones, causándole graves lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo.

Momentos después, el hombre habría salido al garaje de la vivienda y regresado con un arma cortopunzante, con la que presuntamente hirió de muerte a su compañera sentimental. La víctima falleció en el lugar, antes de poder recibir atención médica.

Al parecer, en medio de los hechos el hombre fue al garaje y regresó con un arma cortopunzante con la que hirió de gravedad a su esposa.

Amigo que presenció el feminicidio entregó al agresor a la Policía

El amigo de la pareja, que aún se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos y fue quien alertó de inmediato a las autoridades. Uniformados de la Policía Nacional llegaron rápidamente al sitio y lograron capturar en flagrancia al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

El conocido de la pareja, quien aún se encontraba en el lugar avisó a las autoridades logrando que uniformados de la Policía Nacional capturaran en flagrancia al señalado responsable.

Durante las audiencias preliminares, el fiscal del caso imputó a al hombre el delito de feminicidio agravado. El procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos.

El juez ordenó medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial. Según el ente acusador, las pruebas recolectadas hasta el momento, entre ellas testimonios, análisis forenses y el acta de flagrancia, serían suficientes para sostener la hipótesis de que se trató de un crimen motivado por celos y control.

