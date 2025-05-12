Casi la mitad de los feminicidios registrados en Bogotá estuvieron precedidos por otras formas de violencia

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer en compañía del grupo ‘Mujeres por la Salud de las Mujeres’ de la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia desarrolló un estudio para comprender cómo actúan los feminicidas en Bogotá e identificar las señales de alerta que podrían evitar el asesinato de mujeres por razones de género en la ciudad.

En total, 212 asesinatos de mujeres entre el 2023 y el 2024 fueron analizados. 47 de ellos, de acuerdo con el informe, fueron tipificados como feminicidio de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y su artículo 104A.

Los hallazgos son tan preocupantes como reveladores. Y es que 49% de los casos de feminicidio en la ciudad estuvieron precedidos por otras formas de violencia: física en el 70% de los casos, psicológica en el 65%, verbal en el 48%, económica en el 30% y sexual en el 17%.

87% de los homicidas eran pareja o familia de la víctima:

En Bogotá, algunas mujeres no se encuentran seguras ni siquiera en casa. El informe revela que en el 87% de los casos, el homicida estaba relacionado con la víctima: 72% eran pareja o expareja y 13% eran parte de la misma familia.

Poco o nada importan sus lazos. El feminicidio deja víctimas directas e indirectas en la ciudad. En el 62% de los casos, hijos e hijas se ven afectados. 23% presenciaron lo ocurrido o se encontraban en el mismo domicilio. Y en el 19% de los casos, las madres de mujeres asesinadas por temas de género fueron víctimas indirectas.

Además, el estudio encontró que no en toda la ciudad se registraron feminicidios los últimos años. Mientras Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz permanecieron libres de este delito, Los Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme se vieron fuertemente golpeadas.

“El feminicidio en Bogotá no se distribuye de manera homogénea ni aleatoria, sino que tiende a concentrarse en ciertas zonas de la ciudad. Al evidenciar que existen localidades con tasas significativamente más altas, se plantea la necesidad de intervenciones específicas y focalizadas”, concluyó el informe.

No hay que quedarse en las cifras:

Si bien las cifras son aterradoras; lo que pretende el estudio es mejorar la comprensión y fortalecimiento de la respuesta interinstitucional en casos en los que mujeres se ven amenazadas. El 100% de los agresores fueron hombres y en un 9% del total de los casos las víctimas fueron niñas menores de 11 años.

"Esta investigación es, ante todo, un compromiso con las mujeres que ya no están, con sus hijas e hijos, con sus familias y con todas las mujeres que hoy viven con miedo. Que los datos que presentamos no se queden sólo en gráficas y tablas, sino que se conviertan en políticas más justas, en territorios más seguros y en decisiones determinantes para que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer", destacó la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami Leal.