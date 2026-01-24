A la cárcel presunto integrante de las Farc que habría participado en crimen contra líder comunal en Arauca

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles sobre la captura de un presunto integrante de las disidencias de las Farc, quien sería señalado de participar en el crimen contra el líder comunal José Ricardo Calderón Núñez.

Presunto integrante de las Farc a la cárcel

Se trata de Brayan Esmit López, alias Guacho, quien fue identificado como uno de los presuntos responsables de la ejecución del crimen del líder comunal el pasado 19 de mayo de 2024 en la zona rural de Tame, en Arauca.

Según el comunicado de la Fiscalía, la investigación da cuenta de que alias Guacho, presunto integrante del Frente 10 de las disidencias de las Farc, habría recibido la instrucción de asesinar al líder comunal, pues este se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes.

Al parecer, habría entregado información a las autoridades sobre la presencia de una estructura del grupo armado en dicha zona.

Así mismo, se detalla que, el día de los hechos, Brayan Esmit y otros hombres armados se desplazaron en dos camionetas hasta la vivienda de José Ricardo Calderón y lo obligaron a subir a uno de estos vehículos.

En medio de este trayecto la víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte. Una hora después, el cuerpo del hombre fue encontrado por su familia en una carretera de la zona.

¿Cuáles son los delitos contra el presunto integrante de las Farc?

Según la entidad, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todas estas conductas agravadas.

No obstante, el señalado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Por esto, alias Guacho deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.