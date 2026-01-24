42 iguanas eran transportadas en moto para ser presuntamente comercializadas en Cesar

Un nuevo caso de presunto tráfico de fauna silvestre ha indignado a la comunidad animalista en Cesar, pues un hombre de 19 años fue encontrado transportando 42 iguanas y 95 huevos de este reptil que fueron puestos a disposición de la autoridad ambiental competente.

¿En qué estado fueron encontrados los animales?

Según el más reciente informe de las autoridades, mediante labores de patrullaje se logró la captura en flagrancia del sujeto, en el corregimiento de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea en Cesar, quien transportaba las 42 iguanas en una motocicleta. Los ejemplares fueron encontrados al interior de un costal por lo que, al parecer, estos iban a ser comercializados.

Según el capitán Hugo Alberto Albor González, jefe seccional de Carabineros y protección ambiental, este delito corresponde al de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Así mismo, se informó que los animales fueron incautados y dejados a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Cesar en donde atravesarán por una valoración y la respectiva liberación en su hábitat natural.

“La comercialización o consumo de iguanas y sus huevos no solo constituye un delito ambiental, sino que pone en peligro la supervivencia de la especie. Las iguanas cumplen una función fundamental en la dispersión de las semillas y la regeneración de los bosques. Al extraerlas de su entorno natural se altera gravemente el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ecosistemas”, explicó González.

Penas contra el delito de tráfico de fauna en Colombia

Según el artículo 328A, del Código Penal, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a ciento treinta y 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).