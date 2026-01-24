CANAL RCN
Colombia

Menor es raptada por un vehículo en medio de un intento de hurto en Floridablanca

Pese a los momentos de angustia, la joven logró bajar del vehículo en Bucaramanga.

Foto: Cortesía Noticias RCN
Noticias RCN

enero 24 de 2026
11:00 a. m.
Momentos de pánico vivieron una madre y su hija de 16 años, quienes fueron víctimas de un intento de robo y, posteriormente, un rapto hacia la menor de edad. En las imágenes, captadas por medio de las cámaras de seguridad, se observa el instante en el que la madre logra bajar del vehículo, mientras que su hija queda atrapada.

Intento de rapto en Floridablanca

Los hechos dejan ver el instante en el que el vehículo de transporte ilegal lleva a las dos mujeres y, pasados unos minutos, este acelera y frena. Dicho momento es utilizado por la madre para abrir la puerta y huir. Sin embargo, en medio de su salida, el conductor acelera nuevamente por lo que la menor queda atrapada en el vehículo.

Así mismo, las cámaras de seguridad captan el instante en el que la mujer, desesperada, solicita ayuda a los habitantes del sector, mientras que persigue el carro que arrancó con gran velocidad. No obstante, minutos después, la joven fue abandonada por el vehículo en el sector de La Salle, en Bucaramanga.

Según Jair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, ya se han reportado, con anterioridad, más denuncias sobre esta modalidad de robo. Por esto, las autoridades instan a la ciudadanía a no hacer uso del transporte ilegal.

"Si ustedes utilizan el transporte legal pueden siempre llegar seguros a sus hogares y evitar que estás situaciones se sigan presentando. Sí tenemos conocimiento que últimamente han sido varias las acciones que han pasado a las personas que están utilizando ese transporte ilegal en Bucaramanga y en toda el área metropolitana", explicó el funcionario.

Menor de 16 años habría sido asesinada por su novio en Bucaramanga

Por otro lado, en los días más recientes se presentó un ataque armado, en el barrio San Miguel, en Bucaramanga, que dejó a una adolescente de 16 años asesinada y dos mujeres heridas al recibir varios disparos por parte de un grupo de hombres armados.

Las autoridades lograron identificar al presunto responsable del crimen, quien sería un joven de 17 años que, al parecer, mantendría una relación sentimental con la víctima mortal en el hecho.

