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Asesinato de Cristian Herrera: así fueron los momentos previos y posteriores al asesinato

La línea de tiempo muestra cómo fueron los minutos previos y la ruta de escape que tomaron los delincuentes.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
06:54 p. m.
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Se está a la espera de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra los tres detenidos que presuntamente fueron responsables de asesinar al periodista Cristian Herrera.

Detalles del operativo para capturar a los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta
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Los implicados deberán responder por los delitos de homicidio agravado y tráfico o porte de armas.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Herrera, con más de 20 años al servicio del periodismo, fue asesinado el sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental, Cúcuta. Un sicario le disparó en al menos seis ocasiones.

Su papel en el periodismo judicial lo hizo ser blanco de ataques. Desde 2014, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) contabilizó 17 hechos que peligraron su integridad.

De acuerdo con las pesquisas, Johan Sebastián Andrade, conocido por el alias de El Diablo o Demonio, sería el presunto autor material del crimen. Es decir, el supuesto sicario.

¿Cuál fue la ruta de escape?

Además, se tiene información de que ha estado salpicado en otros asesinatos junto a sus secuaces, alias Wilmer y Angélica. Al parecer, ambos fueron responsables de hacerle seguimiento al periodista.

Capturan a dos hombres y una mujer por el asesinato del periodista Cristian Herrera
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A partir del análisis de más de 40 horas de material de videovigilancia, la Policía permitió reconstruir el plan criminal. La línea de tiempo comenzó a las 12:35 p.m. en la avenida 12 con calle 7ma, cuando ‘Angélica’ y ‘Wilmer’ (movilizados en un carro) marcaron a Herrera.

Solo pasan siete minutos para que a las 12:42 p.m., ‘Demonio’, quien estaba en una moto, accionara la pistola.

La ruta de escape también quedó documentada. El sicario pasó por la calle 4 con avenida novena y a las 12:58 p.m. cruzó por el barrio Lleras Restrepo. En cuanto a los cómplices, ‘Angélica’ se dirigió al barrio Ceiba y quedó grabado cuando a la 1:05 p.m. pasó por el barrio Callejón.

Cifras de la FLIP apuntan que se han registrado más de 100 hechos intimidatorios contra periodistas en el área metropolitana de Cúcuta y el resto de Norte de Santander.

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