A la cárcel subintendente de la Policía implicado en el asalto a joyería en Bucaramanga

De acuerdo con los elementos probatorios, desde octubre el subintendente habría adelantado vigilancias para seleccionar la joyería del asalto.

diciembre 09 de 2025
09:40 a. m.
Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subintendente de la Policía Nacional, Richard José Sierra Bravo, señalado de participar en el asalto a una joyería ocurrido el pasado 29 de noviembre en Bucaramanga, Santander. En ese hecho perdió la vida un uniformado que intentó impedir el hurto.

A la cárcel policía que habría participado en un robo a una joyería

La decisión se adoptó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por su presunto rol dentro del grupo delincuencial que ejecutó el robo.

Según el ente acusador, el procesado habría facilitado la acción criminal al realizar labores de seguimiento y suministrar información clave sobre las rutinas de patrullaje en el sector donde se encontraba el establecimiento comercial.

Durante la audiencia, un fiscal imputó a Sierra Bravo varios delitos, entre ellos homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Sin embargo, el uniformado no aceptó los cargos.

De acuerdo con los elementos probatorios recaudados, desde octubre el subintendente habría adelantado vigilancias para seleccionar la joyería objetivo del asalto.

Asimismo, la investigación señala que recibió un teléfono celular por parte de los presuntos delincuentes, el cual fue utilizado para coordinar, mediante una llamada grupal, el ingreso al local y el momento exacto para ejecutar el robo.

La Fiscalía sostiene que estas alertas facilitaron el asalto que fue enfrentado por el intendente Fredy Leal, integrante de la Policía Nacional que intentó frustrar el delito. Durante el enfrentamiento, Leal fue herido con arma de fuego y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

Con la medida de aseguramiento, el subintendente permanecerá privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones y se define su responsabilidad penal en los hechos.

