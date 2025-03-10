A la cárcel sujeto acusado de robar un jardín infantil en Bogotá: forzó el techo y las cerraduras

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jafeth Dorian Jiménez Leal, señalado por la Fiscalía de haber participado en el hurto a un jardín infantil en el barrio Guacamayas, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Capturado sujeto que participó en el robo de un jardín infantil

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en horas de la noche, cuando, según la investigación, Jiménez Leal y otros cómplices habrían ingresado al inmueble tras forzar el techo y las cerraduras.

Así lo detalló la Alcaldía de la ciudad en un comunicado. “Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en horas de la noche, cuando el procesado, junto con otras personas, habrían ingresado al inmueble violentando el techo y las cerraduras del lugar”.

En el lugar sustrajeron electrodomésticos y diversos objetos, cuyo valor asciende a 30 millones de pesos.

La Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no aceptó.

No obstante, con el material probatorio presentado, el juez determinó enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para el avance de las investigaciones y la lucha contra la delincuencia en la capital.

