A la cárcel sujeto acusado de robar un jardín infantil en Bogotá: forzó el techo y las cerraduras

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en horas de la noche, cuando, según la investigación, el hombre y otros cómplices habrían ingresado al inmueble tras forzar el techo y las cerraduras.

octubre 03 de 2025
04:55 p. m.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jafeth Dorian Jiménez Leal, señalado por la Fiscalía de haber participado en el hurto a un jardín infantil en el barrio Guacamayas, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Capturado sujeto que participó en el robo de un jardín infantil

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en horas de la noche, cuando, según la investigación, Jiménez Leal y otros cómplices habrían ingresado al inmueble tras forzar el techo y las cerraduras.

Así lo detalló la Alcaldía de la ciudad en un comunicado. “Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en horas de la noche, cuando el procesado, junto con otras personas, habrían ingresado al inmueble violentando el techo y las cerraduras del lugar”.

En el lugar sustrajeron electrodomésticos y diversos objetos, cuyo valor asciende a 30 millones de pesos.
La Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no aceptó.

No obstante, con el material probatorio presentado, el juez determinó enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para el avance de las investigaciones y la lucha contra la delincuencia en la capital.

Noche violenta en Bogotá tras nueva jornada de protestas

Durante la noche de este jueves 2 de octubre Bogotá vivió nuevos disturbios tras una protesta pro palestina que terminó en actos vandálicos, principalmente en la calle 72 con carrera Séptima.

En esa zona, el CAI de la Avenida Chile quedó gravemente afectado, con vidrios rotos, muros grafiteados y daños estructurales.

Además, comerciantes denunciaron afectaciones en sus locales y TransMilenio tuvo que suspender el servicio en el sector, dejando a cientos de usuarios sin transporte.

El alcalde Carlos Fernando Galán responsabilizó al Gobierno Nacional de respaldar estas manifestaciones que derivaron en violencia.

Según la Secretaría de Gobierno, en lo corrido del año se han registrado más de 1.300 protestas en la capital, un 20% más que en 2024.

