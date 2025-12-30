Joven policía que enfrentó asesinos de Jean Claude Bossard fue condecorado

En un acto cargado de simbolismo y mensaje institucional, la Alcaldía Mayor de Bogotá realizó una ceremonia de condecoración a varios integrantes de la Policía Metropolitana, en la que se exaltó el compromiso, la valentía y la reacción oportuna de los uniformados que, día a día, enfrentan escenarios complejos en materia de seguridad.

En medio de este evento, uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento otorgado al patrullero Luis Miguel Vergara, protagonista de una intervención decisiva tras el asesinato de Jean Claude Bossard, ocurrido durante un intento de hurto en el norte de la capital.

La condecoración se dio en un contexto de profunda conmoción ciudadana, luego de que el caso generara un amplio rechazo social y reabriera el debate sobre la violencia asociada a la delincuencia urbana. El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, destacó públicamente la actuación del joven uniformado, subrayando que su proceder refleja el tipo de respuesta que la ciudad espera de sus instituciones.

Reconocimiento oficial a una reacción inmediata y valiente

Durante la ceremonia, el mandatario capitalino explicó que el patrullero Vergara se encontraba cerca del lugar de los hechos cuando se produjeron los disparos. Al percatarse de la situación, no dudó en intervenir de manera inmediata, enfrentando a los responsables del ataque. “El patrullero oyó los disparos, estaba cerca y no dudó en reaccionar inmediatamente para enfrentar a los delincuentes. Su reacción permitió la captura de uno y el otro murió en el intercambio de disparos”, afirmó Galán ante los asistentes.

El alcalde resaltó que esta actuación fue clave para evitar que la situación tuviera consecuencias aún más graves y para garantizar una respuesta rápida por parte de las autoridades, enviando un mensaje claro frente a la criminalidad.

Un mensaje a la ciudad en medio del dolor y la indignación

Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, perdió la vida tras ser atacado en medio de un violento robo, un hecho que causó indignación y tristeza entre los ciudadanos. En el caso estuvo involucrado un menor de 16 años, quien fue capturado por las autoridades, mientras que un segundo delincuente murió durante el intercambio de disparos luego de la intervención del patrullero.

“El actuar del patrullero es una demostración de que la Policía está cada vez más preparada para enfrentar los retos de seguridad que tiene Bogotá”, agregó Galán, quien también enfatizó que el uniformado cuenta con todo el respaldo institucional y el agradecimiento de la ciudad.

El reconocimiento no solo busca exaltar una acción individual, sino también reforzar la confianza ciudadana en las autoridades, en un momento en el que Bogotá exige respuestas firmes, humanas y efectivas frente a la violencia. La ceremonia se convirtió así en un espacio de memoria, compromiso y llamado colectivo a seguir fortaleciendo la seguridad en la capital del país.