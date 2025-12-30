Mujer de 25 años fue asesinada presuntamente por su pareja en Antioquia

En medio de una época tradicionalmente asociada con la celebración, el reencuentro familiar y los mensajes de amor, una noticia profundamente dolorosa ha generado conmoción en el nordeste antioqueño. El municipio de Anorí, y de manera particular la familia Echeverry, atraviesan horas de luto tras el asesinato de Kelly Echeverry, una joven de 25 años, en un hecho que las autoridades investigan como un presunto feminicidio y que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra las mujeres en Colombia.

El crimen ocurrió en vía pública, donde la joven fue atacada con un arma blanca. De acuerdo con las primeras hipótesis entregadas por las autoridades, el responsable sería su pareja sentimental y el móvil estaría relacionado con un conflicto de tipo pasional. El caso ha causado rechazo generalizado entre la comunidad y ha reabierto el debate sobre la urgencia de fortalecer las rutas de prevención y protección para las mujeres.

Un crimen que sacude a Anorí y al país

Kelly Echeverry perdió la vida tras recibir una herida mortal con arma blanca, en un ataque que no solo terminó con sus sueños y proyectos, sino que dejó una profunda herida en su familia y en todo el municipio. El hecho ocurrió en un espacio público, lo que generó mayor impacto entre los habitantes de Anorí, quienes aún asimilan lo sucedido.

Desde la Alcaldía municipal, a través de un comunicado oficial, se expresó un contundente rechazo frente a este crimen. “Este hecho nos golpea como sociedad y nos recuerda con crudeza que la violencia contra las mujeres nos sigue arrebatando sueños”, señaló la administración local, sumándose al clamor ciudadano por justicia. En el mismo pronunciamiento, las autoridades municipales fueron enfáticas al señalar que “no fue un accidente, fue violencia, fue indiferencia, fue un feminicidio”.

Presunto responsable se entregó y avanza el proceso judicial

Entre tanto, la Secretaría de Gobierno confirmó que el presunto feminicida se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, pocas horas después de ocurrido el crimen. El hombre quedó a disposición de la justicia y actualmente avanza el proceso de judicialización por el delito de feminicidio agravado, mientras se recopilan los elementos probatorios necesarios para esclarecer plenamente los hechos.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el acompañamiento a la familia de la víctima y con el desarrollo de una investigación rigurosa que permita garantizar justicia. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier señal de violencia intrafamiliar o de género, recordando que existen canales institucionales para la atención y protección de las mujeres en riesgo.

Este nuevo caso enluta no solo a Anorí, sino al país entero, en un momento en el que se insiste en que la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni silenciarse. La muerte de Kelly Echeverry se suma a una dolorosa lista que refuerza la necesidad de acciones concretas, sostenidas y efectivas para prevenir los feminicidios y proteger la vida de las mujeres en Colombia.