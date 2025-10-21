Abejas africanizadas atacaron a adultos mayores en comedor comunitario de la Costa

Lo que parecía otra tarde tranquila en el centro de vida para adultos mayores del barrio Los Mayales, de Valledupar, se convirtió, de un momento a otro, en una situación de emergencia en la que 25 personas de la tercera edad y sus cuidadores tuvieron que buscar refugio de un enjambre de abejas africanizadas.

Unidades de bomberos, Defensa Civil y La Cruz Roja se presentaron en el centro de vida, para auxiliar a sus huéspedes que, entonces, se encontraban reunidos en el comedor comunitario.

En medio del ataque tuvieron que evacuar las instalaciones y dejar a tres personas, con movilidad reducida, en una habitación con la puerta y ventanas cerradas.

Adultos mayores y trabajadores del lugar fueron trasladados de emergencia:

Al menos 16 personas, 13 adultos mayores y el conductor, el conserje y una auxiliar de enfermería, resultaron heridas y tuvieron que se trasladades de emergencia a centros médicos de la capital del Cesar.

De acuerdo con el subteniente del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, Neicer Morales, “algunos tuvieron que ser ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por su avanzada edad”, más que por las picaduras.

Al llegar al centro de vida, lo primero que hicieron fue “evacuar a todas las personas que se encontraban en el lugar, estabilizar la situación, verificar en dónde se encontraba el enjambre e iniciar el proceso de erradicación”.

RELACIONADO Adultos mayores lograron sobrevivir a ataque de abejas en reserva natural de Colombia

La acción rápida del personal del lugar evitó que nueve adultos mayores sufrieran picaduras:

Quienes resultaron ilesos por la acción rápida del personal del lugar y la atención recibida de los equipos de emergencias, fueron trasladados a otro centro de vida en el que varios trabajadores de Los Mayales se encuentran apoyando sus actividades diarias.

Mientras, las personas que sufrieron picaduras se encuentran estables y a la espera del alta, de acuerdo con la Oficina de Gestión Social de Valledupar.

Sin embargo, la ciudad permanece alerta debido a que “se han presentado varios casos”. De acuerdo con el subteniente Morales “desde junio y hasta ahora se han atendido entre cuatro y cinco emergencias similares en distintos sectores”. De ahí que su recomendación sea:

“No intentar espantar ni quemar a las abejas. Si se observa un enjambre, deben comunicarse de inmediato con la línea 119 del Cuerpo de Bomberos o con la Policía, para que unidades puedan acudir al sitio y manejar la situación correctamente. Echarles humo o manotearlas puede volverlas más agresivas”.