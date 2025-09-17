CANAL RCN
Colombia

Adultos mayores lograron sobrevivir a ataque de abejas en reserva natural de Colombia

Aunque tardaron poco más dos horas, se las arreglaron para llegar a un centro médico.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Disgustada se encuentra la comunidad de la vereda Palocortado, en el municipio de Curití, Santander, luego de que dos adultos mayores fueran atacados por una colmena de abejas que habría sido llevada a una reserva hídrica, supuestamente administrada por la Alcaldía de San Gil, para la explotación apícola.

En la zona eran poco comunes los encuentros con enjambres, pero, a la reserva, habrían sido llevadas nueve colmenas que ya generaron un primer incidente.

Un millón de abejas aparecieron muertas en Andes, Antioquia: ¿qué fue lo que pasó?
RELACIONADO

Un millón de abejas aparecieron muertas en Andes, Antioquia: ¿qué fue lo que pasó?

Mientras caminaban por la propiedad, sin autorización, dos personas de 64 y 73 años habrían incomodado con su presencia a las abejas, que iniciaron un ataque en su contra, dejándolos con poco más de 200 picaduras en todo el cuerpo.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de los afectados?

Por sus propios medios, ambos adultos se desplazaron con dificultad al Hospital Integrado San Roque de Curití, a donde llegaron dos horas después del ataque.

Según dijo uno de los miembros del personal médico que atendió el caso a RCN Radio, “ingresaron a la institución con inestabilidad hemodinámica y respiratoria y fueron atendidos de manera inmediata. Requirieron líquidos endovenosos, oxígeno, administración de adrenalina, antihistamínicos y antiinflamatorios. Pero se logró la estabilización de ambos pacientes, que fueron trasladados a la sala de observación para la respectiva vigilancia clínica y paraclínica”.

Sin embargo, uno de ellos, presentó horas más tarde un cuadro de hemorragia gastrointestinal, que requirió su traslado a un entro médico de segundo nivel.

Apicultores alertan de la pérdida de cultivos por la falta de abejas
RELACIONADO

Apicultores alertan de la pérdida de cultivos por la falta de abejas

¿Cuándo debe consultarse a un médico por una picadura de abeja?

De acuerdo con Mayo Clinic, las picaduras de abeja pueden generar reacciones leves, moderadas y graves que, a diferencia de las primeras dos, requieren de tratamiento médico.

En las reacciones graves, al igual que en las leves y moderadas, los pacientes pueden experimentar dolor, ardor, comezón y enrojecimiento, pero también “náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y aturdimiento”. Es ahí donde debe consultarse con un médico para evitar mayores afectaciones en el paciente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

¿Desafían a Washington?: Colombia romperá dependencia militar y dejará de comprar armas a EE. UU.

Bogotá

Cosquilleo terminó en violento hecho: así cayeron seis personas que robaban en Transmilenio

Abuso a menores

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

Otras Noticias

Leonel Álvarez

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

El entrenador Leonel Álvarez dejó un mensaje tras confirmarse que Atlético Nacional está sin técnico.

Artistas

Reconocido actor sufrió emergencia médica en una grabación y tuvo que ir a urgencias: esto se sabe

El actor, en una entrevista reciente, reveló cuál fue su diagnóstico exacto. Estos son los detalles.

Nequi

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud