Equipo de Abelardo de la Espriella habría frustrado un atentado en su contra durante evento en Envigado

El equipo de seguridad del candidato Abelardo de la Espriella informó que, durante un evento de campaña en Envigado, Antioquia, lograron frustrar un presunto atentado en su contra.

En un comunicado de prensa, detallaron que se encontró a un hombre haciéndose pasar por “escolta” del candidato por el movimiento Defensores de la Patria, mientras realizaba “labores de inteligencia”.

Una vez neutralizado, la situación se puso en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar una investigación sobre el hecho y establecer por qué estaba “haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”.

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El “falso escolta” se encontraba armado y tenía información sobre la logística del evento:

Preocupa que en manos del “falso escolta”, según la campaña de De la Espriella, fue hallada un arma de fuego e información sobre la logística del evento y el lugar en el que se desarrollaba.

“Al momento de la verificación esta persona tendría en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos que deberán ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, fueron hallados registros audiovisuales detallados del lugar del evento, de la tarima, accesos, movimientos logísticos y puntos estratégicos del sector”, se lee en la denuncia.

Al ser interceptado, el hombre seguía insistiendo en que formaba parte del esquema de seguridad del candidato; sin embargo, esta versión fue desmentida por su equipo.

Foto: Cortesía

Campaña del candidato De la Espriella hace un llamado urgente a investigar el propósito del “falso escolta”:

A pesar de que reconocieron la acción rápida de las autoridades, desde la campaña hicieron un llamado urgente a las autoridades a investigar el propósito del falso escolta y si actúa solo o con la ayuda de terceros:

“La gravedad de estos hechos aumenta por el contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones para la vida e integridad del candidato, de los asistentes y del equipo humano que participa en esta campaña”.

Durante sus últimos eventos de campaña, el abogado se ha dirigido al público tras una barrera de vidrio blindado; lo que, según advirtió en redes, evidencia el panorama de violencia política en el país.