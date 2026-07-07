Abelardo de la Espriella oficializó seis nuevos ministros para su gobierno

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció seis nuevas designaciones ministeriales para integrar su gabinete. Los nombramientos fueron oficializados mediante un comunicado de prensa emitido el 7 de julio de 2026, en el que se presentan los perfiles de los funcionarios que asumirán diferentes carteras.

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Las nuevas designaciones corresponden a:

Elsa Noguera, Ministerio de Transporte.

Mauricio Gómez Amín, Ministerio de Comercio.

Viviane Morales, Ministerio de Educación.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda.

Juliana Gutiérrez, Ministerio de Deporte.

Iván Cancino, ministro de Justicia.

¿Quiénes son los nuevos ministros de Abelardo de la Espriella?

Elsa Noguera fue gobernadora del Atlántico, alcaldesa de Barranquilla y ministra de Vivienda en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Mauricio Gómez Amín fue senador entre 2018 y 2026, renunciando para ser el jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Viviane Morales, abogada de profesión, fue senadora en dos periodos, embajadora de Colombia en Francia bajo la administración de Iván Duque y exfiscal general de la Nación, siendo la primera mujer en ocupar la Fiscalía.

Jaime Andrés Beltrán, elegido como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024-2027, pero fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia. Previamente había sido concejal en esa ciudad.

Juliana Gutiérrez quien ahora estará al frente de la cartera del Deporte, es conocida principalmente por ser la hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Es administradora de empresas con maestría en administración de riesgos y experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Finalmente, Iván Cancino, penalista con más de veinte años de trayectoria, exdecano universitario y especialista en ciencias penales y criminológicas.