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“Ni un solo dólar enviado por mí”: Dan Newlin desmintió acusaciones de Petro de financiar a de la Espriella

El abogado estadounidense negó haber aportado $1,8 millones a la campaña presidencial y retó al presidente Petro a presentar pruebas de ello.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
11:58 a. m.
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El empresario y abogado estadounidense Dan Newlin, quien no logró posesionarse como embajador de EE. UU. en Colombia, desmintió categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto financiamiento de $1,8 millones a la campaña de Abelardo de la Espriella.

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Eso es completamente falso, no hay ni un solo dólar enviado por mí. Yo puedo abrir todas mis cuentas, no hay un solo centavo enviado a Google o Meta, ni al él ni a ningún otro candidato.

Tras los señalamientos del mandatario colombiano, Newlin se ofreció a abrir todas sus cuentas bancarias para demostrar que no realizó ninguna transferencia a través de Meta o Google para apoyar a de la Espriella o cualquier otro candidato en las elecciones presidenciales de Colombia.

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Dan Newlin desmiente acusaciones del presidente Petro

En medio de las tensiones entre el gobierno saliente y el electo, Dan Newlin, aliado del presidente Donald Trump, cuestionó públicamente las declaraciones de Gustavo Petro:

No sé de dónde viene lo que dijo el presidente Gustavo Petro, de dónde viene esa historia.

El empresario se refirió a la negativa del presidente Petro de reconocer la elección de de la Espriella, comparando la situación con los cuestionados procesos electorales de Venezuela.

"La elección se completó y fue certificada. Abelardo de la Espriella será el siguiente presidente de Colombia. No pueden intentar frenar ese proceso o llevar a Colombia hacia atrás, como lo hicieron en Venezuela", dijo.

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Dan Newlin retó al presidente Petro a mostrar evidencias del presunto financiamiento

Newlin cuestionó el origen de los señalamientos del presidente Petro y lo retó a probar las declaraciones en su contra:

Reto al presidente Petro a que le muestre a la gente en Colombia los documentos. Muéstrele a los colombianos lo que evidencia que yo invertí plata de alguna forma para apoyar a Abelardo de la Espriella. Si no, le pido al presidente Petro que pida disculpas y se retracte.

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