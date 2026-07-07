Partidos políticos reaccionan a suspensión del empalme entre Petro y De la Espriella: esto dijeron

La suspensión del proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella generó una ola de reacciones en las principales colectividades políticas del país.

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El panorama deja en vilo la transición antes de la posesión prevista para el 7 de agosto, en medio de un ambiente marcado por la polarización y la definición de los partidos como de gobierno, oposición o independientes frente al nuevo mandato.

Críticas al presidente Petro desde la oposición

El Centro Democrático, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionó duramente al mandatario saliente. Uribe aseguró que Petro está “cerrando su gobierno irrespetando la institucionalidad” y advirtió sobre el riesgo de desconocer nuevamente los resultados electorales, ya escrutados por el Consejo Nacional Electoral. El partido insistió en que el país exige transparencia en medio de la transición.

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Por su parte, Cambio Radical, que se ha mantenido en oposición durante el gobierno Petro, calificó la suspensión como “un ataque frontal contra la democracia” y señaló que la decisión afecta el Estado de derecho. La colectividad también cuestionó el clima de polarización que, según ellos, busca generar el presidente saliente.

Llamado al respeto institucional

El Partido Conservador, a través del senador Efraín Cepeda, afirmó que durante los últimos cuatro años Petro “atentó contra la democracia, no respetó la separación de poderes y atacó la Constitución Política”.

Mientras tanto, el Partido de la U emitió un comunicado en el que exigió al mandatario abstenerse de declaraciones que afecten el proceso de empalme. La colectividad subrayó que la institucionalidad debe respetarse, especialmente en este momento de transición.

En conjunto, estas colectividades políticas respaldaron al presidente electo Abelardo de la Espriella y reiteraron su apoyo a las instituciones electorales, como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, en defensa de la transparencia y la democracia.