Autoridades alertan sobre la seguridad automatizada de los conjuntos residenciales en Bogotá

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para millones de capitalinos, quienes denuncian a diario la manera con la que delincuentes burlan los sistemas de seguridad de sus propias residencias.

Pese a que estos dispositivos ya han sido implementados en un amplio número de conjuntos o edificios residenciales, las autoridades han hecho un llamado de seguridad para disminuir los riesgos generados.

Riesgos de los sistemas de seguridad en conjuntos residenciales

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hizo un llamado a administradores, consejos de administración y residentes de propiedad horizontal ante los casos atendidos en donde se encontraron vulnerabilidades cuando la tecnología sustituye los mecanismos de control humano.

Algunas de las situaciones identificadas son controles de acceso deficientes, cámaras sin monitoreo efectivo, registros que no permiten reconstruir lo ocurrido después de un incidente, fallas en la gestión de visitantes y contratistas, problemas de conectividad y ausencia de planes de contingencia frente a cortes de energía o fallas tecnológicas.

Pese a que las autoridades han manifestado que la tecnología no corresponde a un problema, los riesgos se generan principalmente cuando se busca que la tecnología reemplace por completo el control y la supervisión humana.

Dentro de los riesgos más considerables se hace referencia al acceso a las residencias por medio de los procedimientos para autorizar los ingresos, la seguridad que no se garantiza en su totalidad por las cámaras de seguridad y la falta de protección de datos personales al utilizar información sensible como reconocimientos faciales, huellas dactilares, entre otros.

Claves para fortalecer la seguridad en los conjuntos

Dentro de las recomendaciones se sugieren realizar diagnósticos de riesgo antes de modificar esquemas de vigilancia, establecer procedimientos claros para la autorización de ingreso a visitantes, garantizar planes de contingencia y documentar incidentes o fallas operativas para favorecer la reacción.