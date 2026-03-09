Así reaccionaron 'Pechy Players', Felipe Saruma y más influencers que se 'quemaron' en elecciones

Durante las elecciones legislativas de este 8 de marzo, se vieron perfiles muy variados de aspirantes al Congreso de la República, entre ellos, varios influencers y creadores de contenido que no se habían involucrado en política previamente, pero quisieron llegar a puestos de votación popular.

Dos de los casos más llamativos son los de Edwin Brito, conocido como Pechy Players y que buscaba llegar al Senado por el partido Conservador, así como Andrés Felipe Camargo, conocido como Felipe Saruma que quería estar en la Cámara por el Atlántico con el Partido Radical. Sus votos no fueron suficientes para una curul.

Así reaccionaron 'Pechy Players' y Felipe Saruma

Tras conocerse los resultados del conteo de los votos, los candidatos reaccionaron a lo que eligieron los colombianos. En el caso del 'Pechy', se sorprendió por los votos que consiguió y no reprochó su no llegada al Senado.

En el caso de Saruma, comentó que no dejará de trabajar promoviendo la salud mental, que era su prioridad en la campaña. "Más de cuarenta y cuatro mil votos. Lo que pasó ayer para mí fue impresionante. Fue una completa ganancia. A pesar de que no pudimos entrar, quiero felicitar a mis compañeros del equipo, que sé que harán un trabajo magnífico".

¿Qué otros candidatos influencers se quemaron?

Otros perfiles que le apuntaron a su popularidad en redes sociales y no lograron meterse en la corporación fueron Laura Gallego Solís, exseñorita Antioquia y quien se autodenominó como 'Miss Bala', no pudo llegar a la Cámara de Representantes.

Otros perfiles, que a diferencia de los ya mencionados, sí enfocaban su contenido en redes hablando sobre política, tampoco lograron superar el umbral de votos requeridos, como el caricaturista 'Matador', Beto Coral o Alejo Vergel.