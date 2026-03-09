CANAL RCN
Colombia Video

Así reaccionaron 'Pechy Players', Felipe Saruma y más influencers que se 'quemaron' en elecciones

Varios creadores de contenido aspiraban a llegar al Congreso de la República en las elecciones de este 8 de marzo, pero los votos no les alcanzaron.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
02:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante las elecciones legislativas de este 8 de marzo, se vieron perfiles muy variados de aspirantes al Congreso de la República, entre ellos, varios influencers y creadores de contenido que no se habían involucrado en política previamente, pero quisieron llegar a puestos de votación popular.

El ‘pabellón de los quemados’: los candidatos que no alcanzaron a llegar al Congreso
RELACIONADO

El ‘pabellón de los quemados’: los candidatos que no alcanzaron a llegar al Congreso

Dos de los casos más llamativos son los de Edwin Brito, conocido como Pechy Players y que buscaba llegar al Senado por el partido Conservador, así como Andrés Felipe Camargo, conocido como Felipe Saruma que quería estar en la Cámara por el Atlántico con el Partido Radical. Sus votos no fueron suficientes para una curul.

Así reaccionaron 'Pechy Players' y Felipe Saruma

Tras conocerse los resultados del conteo de los votos, los candidatos reaccionaron a lo que eligieron los colombianos. En el caso del 'Pechy', se sorprendió por los votos que consiguió y no reprochó su no llegada al Senado.

En el caso de Saruma, comentó que no dejará de trabajar promoviendo la salud mental, que era su prioridad en la campaña. "Más de cuarenta y cuatro mil votos. Lo que pasó ayer para mí fue impresionante. Fue una completa ganancia. A pesar de que no pudimos entrar, quiero felicitar a mis compañeros del equipo, que sé que harán un trabajo magnífico".

¿Qué otros candidatos influencers se quemaron?

Otros perfiles que le apuntaron a su popularidad en redes sociales y no lograron meterse en la corporación fueron Laura Gallego Solís, exseñorita Antioquia y quien se autodenominó como 'Miss Bala', no pudo llegar a la Cámara de Representantes.

Otros perfiles, que a diferencia de los ya mencionados, sí enfocaban su contenido en redes hablando sobre política, tampoco lograron superar el umbral de votos requeridos, como el caricaturista 'Matador', Beto Coral o Alejo Vergel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

De las redes al Congreso: así les fue a los influencers en las elecciones legislativas de 2026

satena

Anuncian vuelos especiales entre Bogotá y Valledupar para el Festival de la Leyenda Vallenata

Congreso de la República

¿Quiénes son los candidatos al Congreso más votados en la historia de Colombia?

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

El precio del dólar en Colombia cerró este 9 de marzo con una caída frente a la TRM. Conozca en cuánto quedó la divisa, sus movimientos del día y cómo ha variado frente a semanas y meses anteriores.

Medio oriente

La guerra en Oriente Medio dispara el precio del petróleo tras la elección del hijo de Jamenei

Desde el inicio de la guerra, el crudo ha subido un 70%, un incremento sin precedentes en tan corto plazo.

Crystal Palace

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Kylian Mbappé

Nuevo video de Kylian Mbappé junto a Ester Exposito alimenta rumores

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación