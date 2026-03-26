“Voy a sacar el Ejército a las calles”: De la Espriella lanza duras propuestas en Noticias RCN

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo en Candidatos en la redacción de Noticias RCN para presentar su propuesta de gobierno de cara a las elecciones del 31 de mayo, en las que competirá contra otros aspirantes como Paloma Valencia e Iván Cepeda.

De la Espriella se presenta como un outsider político, empresario sin vínculos con la política tradicional, que promete cambiar la política para siempre. Su plan de gobierno, denominado ‘Patria Milagro’, incluye compromisos inéditos: no recibirá salario presidencial, no viajará fuera de Colombia durante su mandato y establecerá un puesto de mando unificado rotativo en los 32 departamentos.

Los cinco motores de la economía, según de la Espriella

“Yo no vine aquí a hacer plata, vine a hacer patria”, afirmó el candidato, quien tiene como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. De la Estrella también anunció que designará al senador estadounidense Marco Rubio como asesor especial en política internacional y económica.

En materia económica, el candidato propone reducir el Estado en un 40% y activar cinco motores de la economía: hidrocarburos (incluyendo fracking), infraestructura, turismo, agroindustria y tecnología. “Vamos a crecer entre un 6 y un 7 por ciento”, prometió y dijo que implementará una reforma tributaria para bajar impuestos a las empresas.

Sobre el sistema de salud, presentó un plan de choque de 90 días con una inversión de 10 billones de pesos para estabilizar el sector, financiado mediante la Adres, el Presupuesto General de la Nación o emisión de bonos: “Nadie se va a quedar sin medicamentos ni atención”.

¿Cómo percibe la dupla Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo?

El candidato rechazó formar alianzas con lo que llamó ‘políticos de siempre’, aunque reconoció apoyo de sectores como el movimiento de Federico Gutiérrez y bases de familias políticas tradicionales.

Yo estoy con el pueblo colombiano, con los que nunca hemos vivido de la teta del Estado.

Respecto a su relación con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, de la Estrella se definió como ‘el hijo rebelde’ que mantiene una relación cordial pero independiente. Criticó a su competidora Valencia por ‘crear rupturas’ en la base del partido con posiciones contradictorias entre ella y su fórmula Juan Daniel Oviedo.

En el segmento de preguntas de respuesta directa, el candidato descartó cerrar el Congreso, buscar la reelección o prohibir el aborto en las tres causales aprobadas. Sobre la adopción de parejas del mismo sexo, manifestó su oposición personal, aunque reconoció que está legalmente aprobada. Confirmó que extraditaría a Gustavo Petro si hubiese un requerimiento de Estados Unidos y también reprimiría protestas violentas.