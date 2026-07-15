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La resiliencia de Génesis Quintero: los obstáculos que ha afrontado para cuidar a su hija

Ella cuida a su hija, quien tiene una enfermedad huérfana. Además, denunció un caso de violencia intrafamiliar.

Mañana Express

julio 15 de 2026
09:02 a. m.
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Una madre que dedica su vida al cuidado de su hija diagnosticada con una enfermedad huérfana cerebral enfrenta un complejo proceso legal que la obliga a demostrar su idoneidad como cuidadora, tras denunciar violencia intrafamiliar hace dos años.

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Génesis Andrea Quintero Pérez relató que su hija fue diagnosticada a los siete meses con enfermedad huérfana: agenesia de cuerpo calloso, condición que los médicos pronosticaron la dejaría en estado vegetal.

¿Qué condición tiene su hija?

Sin embargo, mediante terapias de regeneración cerebral y tratamientos particulares, la niña actualmente camina con equipos de rehabilitación, desafiando las expectativas médicas iniciales.

“Hemos probado diferentes terapias y tratamientos. Ha sido una historia de resiliencia”, explicó Quintero, quien además estudia terapia ocupacional y dirige una fundación que apoya a otras familias en situaciones similares.

El caso tomó un giro crítico hace dos años cuando presentó una denuncia por violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Usaquén. Desde entonces, según su testimonio, ha enfrentado diferentes formas de violencia.

Los obstáculos en el último tiempo

La situación se agravó en el último semestre cuando se han anulado todos los pagos de terapias, medicinas y alternativas que su hija requiere, y simultáneamente comenzó a recibir denuncias en la Comisaría de Familia y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por supuesta negligencia médica.

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“Empiezo a recibir diferentes denuncias con situaciones extremadamente salidas de la realidad cuando veo evoluciones médicas de mi hija que ni siquiera asistió a esas citas médicas”, denunció la madre.

Quintero expresó su preocupación por la revictimización que experimenta: “Me encuentro demostrándole a esa entidad que merezco ser la mamá y cuidadora de mi hija”.

La madre hizo un llamado directo a las autoridades. “Les pido que no silencien el sistema después de denunciar violencia intrafamiliar”, indicó.

Su solicitud principal se centra en la protección de menores con discapacidad: "Protejan a los niños con discapacidad en medio de estos conflictos. Protejan los procesos de rehabilitación de nuestros hijos”.

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