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El clamor de Adriana Zamora: exige justicia para esclarecer el asesinato de su hija en Bogotá

El crimen ocurrió hace más de un año y parece que no ha habido avances en el proceso.

María Fernanda Correa

julio 15 de 2026
08:29 a. m.
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Desde hace más de un año, Adriana Zamora recorre las calles de Bogotá repartiendo volantes con la imagen de su hija Carol Aguilar, asesinada el 29 de junio de 2025 en el sector de Santa Catalina, en Kennedy.

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La joven de 22 años fue encontrada en un caño con una puñalada en el tórax que le causó la muerte por desangramiento, según informó la Fiscalía.

¿Cuándo ocurrió el crimen?

El caso de Carol, quien durante seis años trabajó en una fundación ayudando a habitantes en condición de calle en la localidad de Santa Fe, permanece en fase de indagación sin esclarecerse.

La necropsia reveló que presentaba varias lesiones, golpes en todo su cuerpo, fracturas y la herida mortal por arma blanca.

Zamora relató que, en los primeros días tras el crimen, realizó su propia búsqueda de testigos: “Fueron los mismos habitantes que había en ese sitio (Los Guayacanes) y ellos me decían que Juliana Sánchez la mató. Me dijeron que vieron que ella le dio una puñalada en la silla de ese parque”.

¿Quién es la sospechosa?

Según el testimonio de la mamá, la persona señalada había llegado 20 días antes del trágico día. En la noche del crimen hubo una persona capturada, pero las autoridades le informaron a la familia que se respetaba la presunción de inocencia y que no se habían encontrado flagrantes para proceder con cargos formales.

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Durante este año de búsqueda de justicia, Zamora ha organizado velatones, repartido volantes en los articulados de Transmilenio y al frente de los juzgados de Paloquemao, y ha pedido ayuda al gobierno nacional.

“Ha sido un año de lucha. Queremos que se haga justicia y se esclarezca el crimen de mi hija”, este fue su mensaje a las autoridades.

La madre sostuvo que Carol nunca tuvo problemas con nadie durante su labor social. Los testigos afirmaron haberla visto salir con vida de la casa de un compañero en la noche del asesinato.

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