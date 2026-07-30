Tres ciclistas fueron asesinados a tiros en el en Cauca: eran militares retirados

Tres militares en retiro del Ejército Nacional fueron asesinados mientras realizaban un recorrido en bicicleta por la vía que comunica a Silvia con Totoró, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, las víctimas eran el coronel (r) Libardo Osorio y dos mayores retirados, Harold Sánchez y Rodrigo Amórtegui, quienes fueron atacados con disparos por hombres armados mientras practicaban ciclismo.

De acuerdo a las primeras informaciones, las autoridades habrían encontrado los tres cuerpos con tiros de gracia, lo que genera cuestionamientos de cara a las investigaciones.

¿Qué se sabe del asesinato de los militares en retiro en Cauca?

Las autoridades confirmaron que adelantan las inspecciones judiciales y la recolección de elementos materiales de prueba para establecer quiénes participaron en el triple homicidio. Como parte de la respuesta institucional, también fueron desplegados operativos en la zona con el propósito de ubicar a los responsables.

Hasta el momento, las investigaciones buscan esclarecer tanto la identidad de los atacantes como el móvil del crimen. De momento, los tres cuerpos se encuentran en la morgue de Popayán.

Es conocido que en el sector donde fueron encontrados, es una zona de influencia del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.