Corte Suprema abre indagación formal a la exrepresentante Gloria Arizabaleta

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió este jueves una indagación formal contra la exrepresentante a la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta Corral, por haber ordenado la suspensión del presidente Gustavo Petro desde la Comisión de Acusaciones.

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En sesión ordinaria, la Sala Especial decidió iniciar el proceso por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La excongresista será citada a indagatoria en los próximos días.

Investigación por suspensión de Petro

Arizabaleta, quien integró y fue la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, es investigada por la expedición de un auto con el que pretendía suspender al presidente Gustavo Petro en junio de este año.

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Según el documento, la solicitud se sustentaba en una falta disciplinaria atribuida al mandatario por la “presunta falta gravísima de intervención en política”.

Denuncia de presiones y evidencias

El proceso también incluye la denuncia presentada por el jefe de Estado, quien señaló a la excongresista de ejercer presiones burocráticas que derivaron en extorsión. En el expediente reposan declaraciones y evidencias documentales que llevaron a la Corte Suprema a abrir la indagación formal.