Las principales peticiones de mandatarios en Norte de Santander durante el empalme regional con Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, encabezó este miércoles en Cúcuta el primer “empalme regional” con los mandatarios de Norte de Santander, en un encuentro que reunió al gobernador y a los 40 alcaldes del departamento.

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La cita se dio en medio de la ruptura total con el gobierno saliente de Gustavo Petro, y marcó el inicio de la estrategia de transición territorial del nuevo mandatario.

Encuentro con alcaldes y prioridades de frontera

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, calificó la reunión como “bastante amena, bastante importante para la región” y destacó que el primer ejercicio de empalme se realizara en la capital nortesantandereana. Según Acevedo, la dinámica comercial con Venezuela fue uno de los puntos centrales.

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“El presidente habló de que Colombia, a través de sus fuerzas armadas, podría ir a Caracas a ayudar en la reconstrucción de Venezuela. Esto muestra una buena energía para con nuestros hermanos venezolanos”, afirmó.

En materia de seguridad fronteriza, el alcalde resaltó el nombramiento del cucuteño Jorge Mora como ministro de Defensa, quien deberá diseñar un modelo de seguridad para ciudades estratégicas una vez asuma funciones el 7 de agosto.

Estrategias de seguridad y compromisos locales

Acevedo detalló que la ciudad avanza en la instalación de una central de monitoreo con 1.900 cámaras de seguridad y 400 km de fibra óptica, con una inversión cercana a los 52.000 millones de pesos. “Cúcuta será la ciudad más vigilada por metro cuadrado del país”, aseguró, al tiempo que mencionó el plan de “bloques de seguridad” que el nuevo gobierno pretende implementar.

Entre los compromisos expuestos al presidente electo figuran la doble calzada Pamplona–Bucaramanga, la planta de tratamiento de aguas residuales para el río Pamplonita, la conexión al gasoducto nacional para la industria regional, el hospital de la Ciudadela Juan Atalaya y proyectos turísticos como el malecón de Cúcuta.

Acevedo subrayó que la presencia de De la Espriella en la ciudad es ya un gesto de compromiso: “El hecho de que haya venido primero a Cúcuta muestra gratitud con nuestra tierra”, dijo, y agregó que el mandatario electo reiteró que gobernará desde las regiones.