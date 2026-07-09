Abelardo de la Espriella pide a Mindefensa designado que 'Bendito Menor' sea capturado o dado de baja
'Bendito Menor' se expone de manera constante en redes sociales, donde aparece con joyas, camionetas, armas y patrullando ilegalmente.
Noticias RCN
10:13 a. m.
Un video difundido en redes sociales muestra a Naín Andrés Pérez Toncel, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y conocido como “Bendito Menor”, recorriendo las calles de La Guajira en una caravana de motocicletas junto a su pareja “La Bebecita”. El registro corresponde al viernes 3 de julio, tras la victoria de la Selección Colombia sobre Ghana.
A raíz de estas imágenes, el presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a su designado ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, que alias Bendito Menor sea considerado “objetivo de alto valor” una vez inicie su gobierno.
“Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián. Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, expresó De la Espriella en X.
Operativos de la Policía en La Guajira
La Policía Nacional intensificó los operativos para ubicar y capturar al cabecilla. El teniente coronel Alexander Ojeda, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, señaló que se adelanta un análisis exhaustivo de cámaras de seguridad y entrevistas relacionadas con el video difundido. “Nos encontramos desplegando todas las capacidades operativas para avanzar en la investigación y lograr resultados concretos”, afirmó.
Perfil criminal de alias Bendito Menor
A diferencia de otros cabecillas, 'Bendito Menor' se expone de manera constante en redes sociales, donde aparece con joyas, camionetas, armas y patrullando ilegalmente por el departamento.
Las autoridades le atribuyen múltiples masacres, secuestros y extorsiones a comerciantes en municipios como Riohacha y Albania, lo que lo convierte en uno de los principales generadores de violencia en la región.