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Tumban imputación contra Daniel Quintero y otras seis personas por el caso de Aguas Vivas en Medellín

De acuerdo con la jueza, la decisión tiene que ver con errores en los elementos estructurales del tipo penal imputado a los procesados en abril de 2025.

Foto: Anulan imputación contra Daniel Quintero y otras seis personas por el caso de Aguas Vivas en Medellín
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 14 de 2026
05:27 p. m.
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En las últimas horas, una jueza de Medellín ordenó la nulidad de la imputación contra el exalcalde Daniel Quintero y otras seis personas procesadas en el escándalo de corrupción del lote de Aguas Vivas, un predio de más de 145.000 metros cuadrados que había sido entregado a la ciudad como compensación urbanística.

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De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, el valor del lote pasó de $2.700 millones a $48.000 millones, tras modificaciones jurídicas y de suelo que, según la Fiscalía, no eran competencia del alcalde, sino del Concejo de Medellín.

La decisión representa un revés significativo para la investigación del escandaloso caso de presunta corrupción.

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¿Por qué anularon la imputación contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas?

La jueza explicó que la decisión se fundamenta en falencias estructurales identificadas en los elementos del tipo penal aplicado inicialmente. Según el fallo, estas deficiencias configuran los requisitos necesarios para decretar la nulidad de la imputación.

La falencia advertida recae sobre los elementos estructurales de ese tipo penal que le fue imputado. En virtud de lo anterior se configuran los requisitos para decretar la nulidad solicitada.

Daniel Quintero, quien ejerció como alcalde de Medellín, enfrentaba estos cargos junto a otros seis implicados en un proceso que investigaba presuntas irregularidades en la celebración de contratos relacionados con el sector de servicios públicos de la ciudad.

La investigación se centra en la supuesta variación del valor de un terreno de manera autónoma, sin contar con la aprobación del Concejo de Medellín.

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Daniel Quintero reaccionó a la decisión del caso Aguas Vivas

Horas después de conocerse la decisión de la jueza que anuló la imputación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el caso del lote Aguas Vivas, el entonces procesado se refirió al fallo:

Se hace justicia. Anulado el caso Aguas Vivas. El juzgado 22 penal del circuito de función de conocimiento de Medellín acaba de declarar la nulidad del proceso de Aguas Vivas.

Quintero, además, se refirió a las presuntas presiones del alcalde Federico Gutiérrez: “Fico y la Alcaldía de Medellín me persiguieron para sacarme del camino de la Presidencia, dañar mi reputación y la de 14 personas inocentes por haber trabajado conmigo. Aguas Vivas era un contrato que firmó Fico el último día de su gobierno y que era abiertamente ilegal”.

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