Fiscalía revisó interceptaciones legales y no encontró ninguna al celular de Abelardo de la Espriella

La Fiscalía revisó las 13 mil interceptaciones legales avaladas por un juez de la República de la Sala Esperanza y no se encontró ninguna al teléfono del candidato Abelardo de la Espriella.

RELACIONADO Paloma Valencia le cierra la puerta a una alianza con Abelardo de la Espriella

Germán Calderón, asesor del movimiento Defensores de la Patria (el del candidato), acudió ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que el presidente Gustavo Petro fuera investigado, así como el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).

El choque entre el presidente y de la Espriella

El punto de partida del caso fue un mensaje del mandatario a través de X. Petro se refirió sobre la puesta en marcha del nuevo modelo de pasaportes con Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Este sistema tuvo como antesala una extensa polémica con Thomas Greg & Sons, la empresa que estuvo detrás de la expedición durante décadas. El presidente cuestionó a los hermanos Bautista, los dueños de la compañía.

“Aún no devuelven el PIK, las claves para devolver toda la información de los usuarios de pasaportes (…) Buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del Estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo”, afirmó.

Le pidieron a la comisión investigar al presidente

El tema con el candidato llegó cuando indicó lo siguiente: “Informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes en sus manos y la promesa a cambio de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”.

De la Espriella entonces afirmó ser víctima de supuestas interceptaciones ilegales. El partido Salvación Nacional calificó este hecho como una “profunda preocupación institucional” y le pidió a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y otras entidades, la respectiva investigación.

“El país no puede retroceder a prácticas que recuerden los momentos más oscuros de la persecución política. Colombia necesita garantías reales para la competencia electoral”, enfatizó la colectividad.