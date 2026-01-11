¿Cuáles son los frentes del ELN que tienen influencia en territorio venezolano?

La presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano sigue siendo un factor clave para entender la dinámica del conflicto en la frontera binacional.

De acuerdo con análisis sobre la actividad de estas estructuras ilegales, dos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendrían una fuerte influencia en la zona limítrofe, utilizando áreas de Venezuela como refugio estratégico y corredores para actividades ilícitas.

Entre las estructuras señaladas se encuentra el Frente de Guerra Oriental del ELN, considerado uno de los componentes más importantes de esa guerrilla en la región.

Su accionar se concentra principalmente entre el departamento de Arauca, en Colombia, y el estado Apure, en Venezuela. También destaca el frente Domingo Laín Sáenz, una de las subestructuras más grandes de ese bloque guerrillero, con amplia influencia sobre el corredor fronterizo entre ambos países.

Apure, pieza clave para la retaguardia del ELN

Según la información conocida, el estado venezolano de Apure se ha consolidado como uno de los territorios más importantes para la operación de esta organización armada. Allí tendrían presencia cabecillas como alias Pablito y alias Silvana Guerrero, contra quienes las Fuerzas Militares de Colombia adelantan operaciones.

RELACIONADO Abatido alias Ochenta y otros 9 guerrilleros en la operación más grande contra el ELN en los últimos años

Las autoridades colombianas sostienen que cuando se desarrollan ofensivas militares en territorio nacional, integrantes de estas estructuras cruzan la frontera hacia Venezuela, donde presuntamente buscan refugio para evitar la presión de la fuerza pública. En ese contexto, Apure sería la principal retaguardia estratégica del ELN en la zona fronteriza.

Corredores binacionales bajo control de grupos armados

La importancia de esta región también radica en su ubicación geográfica. Los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure, junto con los departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Vichada, conforman una extensa franja fronteriza que, según inteligencia militar colombiana, es utilizada tanto como corredor de movilidad como para actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con esas estimaciones, en esta área operarían más de 1.500 integrantes del ELN. Además, la zona no solo tendría relevancia para esa guerrilla, sino también para las disidencias de las extintas Farc, que encontrarían en estos corredores transfronterizos rutas estratégicas para el desarrollo de sus actividades ilegales.

Precisamente en el sector de Buenavista del Meta, en territorio venezolano, se habría registrado recientemente un bombardeo atribuido preliminarmente a las Fuerzas Armadas de Venezuela con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esa operación, que habría tenido lugar en una zona señalada por su presunto uso por parte de grupos armados ilegales.