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Presidente De la Espriella agradeció a Rodrigo Lara sus servicios en Mininterior y habló de "diferencias de criterio"

Rodrigo Lara aseguró que su renuncia al Ministerio del Interior le fue solicitada durante una reunión en la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella respondió la carta de renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior
Foto: Presidencia/Ministerio del Interior

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
08:38 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella respondió la carta de renuncia presentada este jueves 22 de octubre por el ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara. Le agradeció por su compromiso, disposición y lealtad con la que sirvió al país.

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"He recibido su carta y quiero agradecerle, de manera muy especial su disposición, la lealtad y el compromiso con los que ha servido a Colombia durante estos meses".

Reconoció su entrega y seriedad para asumir las responsabilidades del Ministerio del Interior y aseguró que demostró ser un patriota ejemplar.

"Diferencias de criterio"

El mandatario colombiano en la misiva mencionó que la construcción de la patria milagro es una tarea que no se detiene ni descansa y dijo que en el camino pueden surgir diferencias de ctiterios.

"Exige constancia, convicción y personas dispuestas a poner su talento al servicio de la patria. Como ocurre en toda tarea de esta naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones".

Sin embargo, señaló que estas nos disminuyen el reconocimiento a Lara por su vocación de servicio.

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