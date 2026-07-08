Abelardo de la Espriella reveló nombres de sus objetivos militares: “Tienen 30 días para entregarse”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, en las últimas horas hizo un contundente anuncio contra dos de los principales cabecillas de grupos armados ilegales. Se trata un ultimátum para entregarse a las autoridades.

Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del estado de derecho.

Asimismo, el ministro de Defensa designado, el general en retiro, Jorge Mora, confirmó que el 7 de agosto, tras la posesión presidencial, se reactivarán todas las órdenes de captura suspendidas por el gobierno Petro.

¿Quiénes son los objetivos militares de Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella reveló los nombres y las organizaciones armadas a las que pertenecen dos de los principales actores armados a los que calificó como objetivo militar:

Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfred, del frente Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivo militar del gobierno del Tigre.

Ambos grupos han mantenido presencia histórica en diferentes regiones del país, representando desafíos continuos para las autoridades y la población civil en materia de seguridad.

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Reactivarán órdenes de captura contra guerrilleros

Tras el anuncio del presidente electo, el designado ministro de Defensa se refirió a la polémica de las órdenes de captura suspendidas por el gobierno saliente:

El 7 de agosto se reactivan todas las órdenes de captura para todos los cabecillas a nivel nacional.

La decisión de declarar a estos actores armados como objetivos militares implica la posibilidad de operaciones de inteligencia y acciones de las fuerzas militares dirigidas específicamente contra ellos.