“Voy a demostrar su inocencia”: abogada de Jhonier Leal a quien la Fiscalía pidió arrestar

Este 5 de agosto se citó la audiencia preparatoria del juicio en el caso contra Jhonier Leal, señalado responsable del homicidio de su hermano, Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández. La audiencia inició sobre las 9:00 de la mañana ante el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá, sin embargo, nuevamente la abogada defensora de Jhonier pidió aplazar la diligencia.

Ana Julieth Velásquez tomó el caso de Jhonier Leal hace un par de meses y desde entonces la abogada defensora asegura que ha recibido amenazas de muerte, descalificativos por parte del fiscal Mario Burgos y un sinfín de críticas por estar al frente del caso de uno de los hombres más señalados de los últimos tiempos en el país.

Velásquez habló con respecto a lo que ha sido este proceso penal y lo ocurrido durante este viernes, día en el que incluso la Fiscalía General de la Nación solicitó arrestarla por un reiterado pedido de aplazamientos de audiencias sin justificación alguna que los ameritara, según el fiscal al frente del caso.

Referente a su nueva solicitud de aplazamiento de la audiencia y la polémica que se formó con algunas subidas de tono por parte de la abogada defensora y la juez a cargo, Ana Velásquez señaló que no está pidiendo otra cosa que un juicio justo.

Abogada solicitó un nuevo aplazamiento de la audiencia

“Ante la decisión de la juez 55 penal con Función de Conocimiento de Bogotá yo me encontré, en ese momento, bastante extrañada porque no es la dinámica natural dentro del proceso penal en Colombia. Hay que decir acá que los juzgados están bastante congestionados de trabajo y que hay miles de personas privadas de la libertad sin que se les resuelva su situación judicial, pero hablemos puntualmente del caso Leal, el tiempo con el que yo realmente he contado no han sido cuatro meses como lo mencionó la Judicatura, el tiempo con el que yo he contado ha sido exactamente de 16 días hábiles contados a partir de la audiencia de acusación, que de acuerdo a lo que reza nuestra ley procedimental penal, pues debe contarse desde la audiencia de acusación”, dijo para NoticiasRCN.com.

Vea también: Fiscalía pide arresto para la abogada de Jhonier Leal

Durante la audiencia de este viernes incluso se tuvo que silenciar su micrófono porque se le vio bastante alterada ante la negación de la juez por el aplazamiento de la audiencia.

“En efecto se silenció el micrófono. Me vi bastante airada, situación que además no es fácil para mí. Humanamente es difícil lidiar cuando tienes la responsabilidad de acreditar la inocencia de una persona. Pienso que mi enojo o mi inconformidad obedece justamente a que se necesitan tiempos razonables y prudenciales dentro de este tipo de procesos penales. No podría yo de ninguna manera adelantar una gestión en nada para demostrar la inocencia de Jhonier de manera apresurada, además tentaría contra mis principios y mi ética”.

“Nadie está exento de esta situación. Cualquier persona podría estar enfrentando un proceso como este y los elementos materiales probatorios son fundamentales. No pedimos nada diferente a un juicio justo”, indicó.

“La abogada no está preparada para el caso”

Estas fueron las declaraciones del fiscal Mario Burgos, quien está al frente del caso, este viernes durante la audiencia preparatoria de juicio contra Jhonier Leal, en contra de la abogada defensora del señalado, Ana Julieth Velásquez Arcila.

¿Qué opinión le merece?

“Esto que me preguntas me hace acordar de una experiencia que tengo, una anécdota con uno de mis jefes en alguna oportunidad cuando yo era dependiente judicial y el doctor era penalista y me decía ‘es que las mujeres no sirven para el derecho penal’; y para grata sorpresa mía, este caminar me ha permitido darme cuenta que las mujeres sí podemos con el derecho penal y no sólo eso, podemos ser brillantes, la vida me ha permitido guardar galardones en mi corazón y en mi mente de agradecimiento de personas que han logrado sentencias absolutorias de familias enteras que han logrado recuperar a su ser querido y para mí eso vale más”.

El fiscal solicitó a la juez el arresto de la abogada defensora, ya que, según él, ha pedido muchos aplazamientos de la audiencia sin justificación alguna. ¿Seguirá al frente del caso o tendrá alguna sanción legal?

Quiero contarte que el tema de arresto y eventual sanción se resolvió el mismo día de hoy (viernes) donde finalmente queda como resultado que la juez opta por no sancionarme ni efectuar ningún tipo de arresto y además atendiendo a las ya reiteradas faltas de respeto del fiscal, ella hace un llamado de atención a todos los intervinientes para que estas diligencias sean adelantadas con solemnidad y respeto

Amenazas de muerte que ha sufrido por defender a Jhonier Leal

“Respecto de las amenazas tengo que decirte que en su momento puse las respectivas denuncias ante la Fiscalía General y pues hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta a esas denuncias. He sido víctima de las amenazas al principio en contra de mi persona y al día de hoy sigo siendo víctima de la opinión de la gente de cualquier cantidad de calificativos y cosas que dicen, sin embargo, sigo creyendo en las instituciones, creo firmemente y tengo la convicción de que se puede hacer justicia en Colombia”.

No deje de leer: ¿Cuáles serían los bienes de Mauricio Leal por lavado de activos según la Fiscalía?

“La justicia en Colombia, esa figura de la justicia no puede estar del todo flagelada y que si puedo ser voz de otra persona o de varias personas en pro de que se lleve un debido proceso y se pueda defender los intereses de varios, pues lo voy a hacer”, agregó.

Finalmente, la abogada defensora de Jhonier Leal aseguró que va a continuar al frente del caso y hará todo lo que esté en sus manos para demostrar la inocencia de su cliente: “Voy a continuar, me mantengo firme a mi postura con la convicción de que vamos a sacar ese tema adelante, de que vamos a poder demostrar dentro del juicio la inocencia de Jhonier. No acostumbro a desistir de mis proyectos y este es uno muy hermoso que nace desde la vocación y es que haya justicia y seguimos adelante con la defensa de Jhonier”.

Por NoticiasRCN.com - Sergio García