Envían a prisión a mujer que agredió violentamente a su bebé de 3 meses en Santa Marta

Una mujer de 21 años fue enviada a prisión preventiva en Santa Marta por su presunta responsabilidad en un caso de violencia intrafamiliar agravada contra su bebé, una menor de apenas tres meses.

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A la cárcel mujer que agredió a su propia hija de 3 meses

La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario fue impuesta por un juez de control de garantías, tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, según informó el ente investigador en un comunicado divulgado este 12 de agosto.

Bebé de tres meses ingresó a un hospital con lesiones

Los hechos se remontan al pasado 4 de agosto, cuando la bebé fue trasladada a un centro asistencial de Santa Marta, Magdalena, debido a que presentaba lesiones en el rostro.

De acuerdo con la Fiscalía, inicialmente la madre habría manifestado que la menor se cayó desde una mecedora.

Sin embargo, los exámenes médicos habrían establecido que las heridas habían sido provocadas por golpes contundentes y que habrían sido ocasionadas por la propia madre.

“Su madre manifestó que la bebé sufrió una caída desde una mecedora. Sin embargo, los hallazgos médicos y el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que las heridas correspondían a golpes contundentes y que fue la hoy procesada, presuntamente, quien se las ocasionó”.

Tras ser atendida por los médicos, la menor permaneció tres días hospitalizada. Actualmente, la bebé se encuentra bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el proceso de restablecimiento de derechos y determinar las medidas de protección correspondientes.

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Capturan a mujer que agredió a su propia hija

Cabe mencionar que la captura de la mujer fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en vía pública del barrio Centro de Santa Marta.

Durante el proceso judicial, la mujer no aceptó el cargo por el delito de violencia intrafamiliar agravada, que le fue atribuido por la Fiscalía. De momento, el ICBF mantiene a la menor bajo su custodia.