Abogado de Álvaro Uribe denunció haber sido hackeado y amenazas de muerte en su contra

En el marco del proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe, y habiéndose reanudado la diligencia contra el también exsenador de la República, su abogado hizo una grave denuncia.

Jaime Lombana, defensor de Álvaro Uribe en el caso, denunció haber sido hackeado:

“El último día de audiencia, al regresar a mi oficina en horas de la tarde, se hackeó toda la información de mi oficina, todos mis correos electrónicos, archivos, sistemas de comunicaciones”, relató durante la audiencia.

Aseguró que el ingeniero de sistemas encargado de su oficina se dirigió directamente a Microsoft, empresa de tecnología desde la que le habrían respondido que se trata de un “hackeo sofisticado”, que también estarían indagando.

“A la fecha no he podido reestablecer la información de mi oficina; no solamente los míos sino estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados, a quienes usurparon toda la información. Se trata de información sensible”, agregó el abogado.

Abogado de Álvaro Uribe denuncia amenazas de muerte en su contra

Además, relató que el día siguiente al hackeo, hombres que se movilizaban en motocicleta lo amenazaron de muerte:

“Se me mandó una moto de frente con dos personas, un parrillero, y apuntándome con el dedo me gritaron ‘cuídese paraco’”.

¿En qué va el caso del expresidente Álvaro Uribe?

Este 24 de febrero se reanudó el caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal contra el expresidente Uribe, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara una tutela interpuesta por la defensa del exmandatario.

En el documento se lee: “declarar improcedente el amparo constitucional deprecado por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado”.

La defensa del expresidente señaló que se llevó a cabo una acción de tutela en contra de la juez Sandra Liliana Herrera Aranda, debido a que habría trasgredido sus derechos al debido proceso.

Se suspendió provisionalmente la diligencia, sin embargo, se ordenó reanudarla tras negar la tutela.