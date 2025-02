¿Por qué el expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia en su contra?

Este 10 de febrero se reanudó el juicio contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal; en los juzgados de Paloquemao, Bogotá.

“Le voy a pedir dispensa porque tengo que retirarme en unos minutos, pero seguiré conectado.Cuando tenga que venir a su despacho, vendré”, señaló el expresidente. La jueza le autorizó su salida.

Las inconformidades expuestas por Uribe

Durante su intervención, Uribe afirmó que se sorprendió cuando el fiscal Gilberto Villarreal adicionó una acusación sobre soborno de testigos y fraude procesal, no presentada en la audiencia inicial.

Por lo tanto, la defensa le pidió al juzgado un plazo para revisar eso: “Me preocupa mucho lo que ha pasado con las pruebas, le supliqué que no me dejara sin pruebas”.

Asimismo, sostuvo que se negaron testimonios, tales como el de Torres Barrera en el caso de Hilda Niño.

¿Cómo podría probar que no fue iniciativa mía? No se trató de que a Álvaro Uribe se le ocurriera sobornar a Hilda Niño, sino que recibí esa información del doctor Torres Barrera.

En su intervención, Uribe enfatizó sobre otros testimonios que serían de gran ayuda para su defensa: “A mí me mortifica tener que presentar esta inconformidad”.

“Yo le implico un costo de seguridad al Estado”: Álvaro Uribe

De igual forma, indicó estar preocupado por la seguridad, recordando un correo que envió, en el cual aseguró que estaba dispuesto a atender las diligencias excepcionales en Bogotá, pero prefería estar de forma remota por estar radicado en Antioquia.

“Cuando uno lleva varios atentados, se pone susceptible (…) Yo le implico un costo de seguridad al Estado (…) Toda la seguridad mía es del Estado”, afirmó.

Uribe dijo que el régimen de Nicolás Maduro ofreció una recompensa por él. Dicho todo esto, el también exsenador pidió salir de la audiencia, aunque precisando que estará dispuesto para diligencias presenciales.

Cuando la jueza autorizó a la fiscal para la recusación, el exmandatario abandonó la sala. En su salida del juzgado y atendiendo a los medios de comunicación, sostuvo que “todo se ha dicho”.

En pocas palabras, el expresidente teme por su seguridad, teniendo en cuenta lo que implica trasladarse de su residencia a Bogotá. Bajo esa premisa, salió de Paloquemao, aunque dijo estar pendiente ante cualquier requerimiento que obligue su presencia en la capital.