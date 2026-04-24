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Bajo la lupa: Confiar financió campañas y hoy exdirectivos ocupan cargos públicos en el Gobierno

Nuevas averiguaciones revelan relaciones entre el Gobierno Nacional y la Cooperativa Confiar que generan dudas.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
09:29 p. m.
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Surgen inquietudes por los vínculos entre la cooperativa Confiar y el Gobierno Nacional, así como por los nombramientos de directivos o exdirectivos de esa entidad en altos cargos públicos.

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Confiar es una cooperativa financiera que, entre sus líneas de crédito, incluye el financiamiento de campañas políticas. Respaldó, por ejemplo, la candidatura de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín.

En 2022 otorgó un préstamo de 4.700 millones de pesos al presidente Gustavo Petro y este año concedió un crédito de 19.000 millones de pesos a las listas del Pacto Histórico. Hasta ese punto, no se evidencian irregularidades.

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Sin embargo, nuevas averiguaciones revelan relaciones que generan dudas. En diciembre de 2024, Oswaldo León Gómez, quien aún figura en redes sociales como gerente de Confiar, fue designado por el presidente Petro como su representante en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Nombramientos que generan cuestionamientos

En 2020, Daniel Quintero, entonces alcalde de Medellín y próximo superintendente de salud, nombró a Oswaldo Gómez como miembro de la Junta Directiva de EPM. Cabe recordar que Confiar financió la campaña de Quintero en 2019.

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El senador electo por Salvación Nacional Germán Rodríguez denunció que María Eugenia Garzón, quien hasta 2023 fue directora de crédito de Confiar, será la nueva gerente de la Caja de Honor. "Esto no puede quedar en manos del pacto histórico ni de ninguna persona que no tenga experiencia pública", señaló Rodríguez.

El exviceministro de Defensa Gustavo Niño también cuestionó el nombramiento de Garzón, quien asumirá la administración de una de las entidades más relevantes del sector Defensa.

Según Niño, además de provenir de Confiar, mantiene una relación cercana con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. "¿Cuál es el interés de que la pareja sentimental del ministro de Hacienda 3 meses esté nombrándose en la Caja de Vivienda Militar?", afirmó.

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