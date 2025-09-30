Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe

El Hospital Divino Salvador de Sopó informó que el lunes 29 de septiembre fue ingresado un menor de 11 meses. El bebé llegó sin signos vitales, por lo que se llevó a cabo la reanimación.

RELACIONADO En tiempo récord hallaron a extranjero acusado de abusar a una joven de 22 años en Cundinamarca

Al niño le hicieron reanimación cardiaca por dos minutos y tres dosis de adrenalina. Sin embargo, el bebé murió. El reporte oficial indicó que el menor entró al hospital con las siguientes complicaciones:

Bebé llegó sin signos vitales

Labios cianóticos.

Ausencia de pulsos y reflejos.

Sin perfusión.

Pupilas mioticas no reactivas.

Ausencia de movimientos respiratorios.

Ausencia de signos vitales.

Con respecto al intento de reanimación, hubo compresiones cardiacas con oxígeno por bolsa-válvula-máscara (BVM) Ambú con secuencia de 15x2 minutos. El menor estaba en un centro de estimulación en La Calera y una de las cuidadoras fue quien lo llevó al hospital.

Le puede interesar: Menor falleció en extrañas circunstancias en jardín infantil de La Calera: madre pide justicia

Tras la noticia del fallecimiento, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, lamentó lo sucedido e hizo un llamado a que las autoridades le den respuesta a la familia sobre este extraño suceso.

Cuestionamientos de la mamá al centro de estimulación

El bebé fue identificado como Liam Gael y el jardín se llama Art Kids. Al parecer, la mamá lo dejó sobre las 7:36 a.m., como de costumbre. Sin embargo, casi dos horas y media después, el niño presentó complicaciones respiratorias.

En entrevista con Alerta Bogotá, la mamá, Mildred Narváez, contó que desde hace algunos días, el bebé ponía resistencia cuando era el momento de ir al centro de estimulación: “No quería ir con la profesora”.

La Fiscalía ya tomó cartas en el asunto e inició una investigación. Narváez criticó la forma en la que su hijo fue llevado al hospital, asegurando que en el jardín no le aplicaron los primeros auxilios y que el trayecto se realizó en un vehículo particular, en vez de una ambulancia.