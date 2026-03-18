Colombia y Ecuador anuncian la creación de una comisión técnica binacional para investigar el explosivo hallado en la frontera

Tras una reunión de la que participaron el ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo, el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y sus homólogos colombianos, autoridades de ambos países anunciaron la creación de una comisión técnica binacional, para investigar por qué un explosivo ecuatoriano apareció en la frontera, del lado colombiano, a 100 metros de la vivienda de una familia campesina.

“Por mutuo acuerdo, se coordinó la conformación de una Comisión Técnica Binacional para verificar ‘in situ’ los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano”, se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa ecuatoriano, que se publicó el miércoles 18 de marzo.

Durante el encuentro, se intercambió información que ambas partes tienen sobre el hecho, denunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de un discurso que ofreció el día martes, sobre el que ofreció una ampliación en su cuenta en la red social X, horas más tarde.

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¿Qué dicen las autoridades colombianas sobre el hecho?

Antes de la reunión, el presidente Petro indicó que se enviaría una nota de protesta al Gobierno de Daniel Noboa.

Y, tras el encuentro, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, se mantuvo en que la bomba, encontrada en territorio colombiano, es ecuatoriana y, por sus características, habría sido lanzada desde un avión:

“Las primeras indagaciones nos han permitido concluir que pertenecería a las fuerzas militares de nuestro hermano país del Ecuador (…) La bomba no se extravió, no vino de la nada. Vino de una aeronave militar”.

Sin embargo, el artefacto, que pudo haberse convertido en la manzana de la discordia entre ambos países que, desde hace meses, mantienen una guerra arancelaria, ya fue destruido.

En palabras del ministro Sánchez, la operación se realizó “ayer, alrededor de las 7:30 de la noche, por explosivistas expertos de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, aplicando todos los protocolos y garantizando que ya no sea una amenaza para la población”.

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Ecuador insiste en que su operación militar fue legítima:

Luego del encuentro en el que se verificó la información entregada por Colombia y Ecuador, el Gobierno de Noboa señaló que “dicho análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue legítima en el marco del Conflicto Armado no Internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano”.

Además, ratificó que la “lucha y las operaciones militares continuarán de manera firme y decidida contra las mafias”, aunque “única y exclusivamente dentro del Ecuador”.