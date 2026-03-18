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¡Nuevamente se detectaron temblores masivos en Colombia hoy 18 de marzo de 2026! Esto se reportó

¿Cuántos temblores pasaron de los 3.0 de magnitud? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
07:08 p. m.
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Este 18 de marzo de 2026, desde las horas de la madrugada, se han presentado más de 15 temblores en Colombia.

Así lo ha registrado el Servicio Geológico Colombiano en su página web, en donde también ha especificado las magnitudes y las zonas exactas en las que se han sentido los movimientos telúricos.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de marzo de 2026

  • 1:49 a.m.

Epicentro: Tierralta, Córdoba.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Crucito (Tierralta, Córdoba), a 15 de El Saiza (Tierralta, Córdoba) y a 19 de El Águila - Batata (Tierralta, Córdoba).

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  • 2:49 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 73 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chamuscado (Buenaventura, Valle Del Cauca), a 24 de El Encanto (Buenaventura, Valle Del Cauca) y a 24 de Santa Cruz (Buenaventura, Valle Del Cauca).

  • 5:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 11 de Altamira (Piedecuesta, Santander) y a 11 de Chocoita (Girón, Santander).

  • 6:36 a.m.

Epicentro: Gámbita, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Gámbita (Gámbita, Santander), a 6 de La Palma (Gámbita, Santander) y a 17 de Palermo (Paipa, Boyacá).

  • 6:42 a.m.

Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Puerto Trujillo (Puerto Gaitán, Meta), a 41 de Domo Planas (Puerto Gaitán, Meta) y a 49 de Alto Tillavá (Puerto Gaitán, Meta).

  • 6:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 8 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 10 de Mirador Del Lago (Piedecuesta, Santander).

  • 8:27 a.m.

Epicentro: Simití, Bolívar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 87 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Vijagual (Puerto Wilches, Santander), a 6 de Sitio Nuevo (Puerto Wilches, Santander) y a 6 de El Piñal (Simití, Bolívar).

  • 9:25 a.m.

Epicentro: Chivor, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Chivor (Chivor, Boyacá), a 6 de La Playa (Ubalá, Cundinamarca) y a 8 de Santa María (Santa María, Boyacá).

  • 9:26 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Lenguazaque, Cundinamarca), a 7 de Palogordo (Villa De San Diego De Ubaté, Cundinamarca) y a 7 de Cucunubá (Cucunubá, Cundinamarca).

  • 10:23 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 88 kilómetros de Villa San Juan (San Andrés De Tumaco, Nariño), a 91 de San Juan Pueblo Nuevo (San Andrés De Tumaco, Nariño) y a 91 de Guachal (San Andrés De Tumaco, Nariño).

  • 11:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 12:07 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Lenguazaque, Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cucunubá, Cundinamarca) y a 8 de Hato Grande (Suesca, Cundinamarca).

  • 12:53 p.m.

Epicentro: Hato, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Hato (Hato, Santander), a 7 de Simacota (Simacota, Santander) y a 8 de Palmar (Palmar, Santander).

  • 1:05 p.m.

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Pauna (Pauna, Boyacá), a 7 de Zulia (Maripí, Boyacá) y a 9 de Santa Rosa (Maripí, Boyacá).

  • 1:38 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Dabeiba (Dabeiba, Antioquia), a 12 de Cara Colón (Dabeiba, Antioquia) y a 14 de El Botón (Dabeiba, Antioquia).

  • 3:09 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Brisas (Nuevo Belén De Bajirá, Chocó), a 9 de Santa Maria (Nuevo Belén De Bajirá, Chocó) y a 14 de Playa Roja (Nuevo Belén De Bajirá, Chocó).

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  • 4:15 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Lenguazaque, Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cucunubá, Cundinamarca) y a 6 de Hato Grande (Suesca, Cundinamarca).

 

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