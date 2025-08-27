CANAL RCN
Colombia

Condenan al menor sicario que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay

Alias Tianz fue condenado a siete años por el crimen ocurrido hace algunos meses.

Foto: captura de video

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
03:35 p. m.
La justicia condenó con siete años de privación de la libertad al joven de 14 años que le disparó y acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, quien era senador y precandidato presidencial.

Miguel Uribe, crítico férreo del gobierno de Gustavo Petro
El crimen ocurrió el sábado 7 de junio en el parque El Golfito en Bogotá. Uribe estaba en un evento y a pocos metros, el joven identificado como ‘Tianz’, le disparó. Durante dos meses, el precandidato estuvo luchando por su vida en la UCI, pero falleció.

¿Cómo ocurrió el magnicidio?

Luego de disparar y en medio del angustioso momento, este menor de edad intentó huir entre las calles. Sin embargo, no logró escapar y pudo ser neutralizado a pocas cuadras por el esquema de seguridad del precandidato.

'Tianz' no actuó solo. A medida que avanzaron los meses, las autoridades pudieron dar con el resto de autores materiales de este magnicidio. La cabeza fue Elder José Arteaga Hernández, más conocido como 'El Costeño'. Este hombre se encargó de coordinar al resto de implicados.

¿Quiénes son los otros implicados?

Junto a 'El Costeño' y 'Tianz', actuaron: Katherine Martínez o 'Gabriela', William González Cruz o 'El Viejo', Carlos Eduardo Mora y Cristian Camilo González. Hubo otra persona, también menor de edad e identificada como 'El Churco'.

Este joven no estuvo el día que ocurrió el crimen. Sin embargo, le habían ofrecido ser quien disparara. Si bien se presentó ante la Fiscalía, días después evadió la protección que le estaba brindando el Bienestar Familiar.

Las investigaciones apuntan que el menor fue contactado y convencido para que perpetrara el crimen. Lo citaron al parque y adentro de un carro se encontró con 'El Costeño', quien le entregó la pistola Glock 9mm con la que terminó disparándole a Uribe Turbay.

Miguel Uribe: la cronología médica de una lucha sin tregua
El joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Esto se dio el 4 de agosto, siete días antes de que el senador falleciera en la Fundación Santa Fe.

Dada su condición de menor de edad, 'Tianz' estará en un centro de atención especializada. La decisión la tomó un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Luego de que se capturaran a los autores materiales, se han mantenido las investigaciones por los intelectuales. Las autoridades manejan la hipótesis de que presuntamente el magnicidio habría sido ordenado por las disidencias de las Farc.

Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto. Días antes, había tenido una complicación. Recientemente, su padre, Miguel Uribe Londoño, anunció que iba a tomar sus banderas en la contienda electoral.

