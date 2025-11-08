CANAL RCN
Miguel Uribe: la cronología médica de una lucha sin tregua

Casi a diario, la Fundación Santa Fe tuvo en vilo a Colombia con cada uno de sus comunicados. Acá una cronología de estos documentos.

agosto 11 de 2025
05:22 a. m.
Desde las 5:30 p.m. del viernes 7 de junio, Miguel Uribe Turbay empezó a librar una batalla por su vida. Gravemente herido, fue estabilizado en la clínica Medicentro de Fontibón y luego trasladado a la Fundación Santa Fe, donde comenzó una lucha que conmovió al país entero.

7 de junio – 9:55 p.m. - Primer parte médico

“Hemos recibido en nuestro Instituto de Urgencias al señor Miguel Uribe Turbay, quien ingresó en estado crítico y está siendo atendido de manera prioritaria por nuestro equipo de especialistas. En este momento se encuentra en procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico.”

En ese momento, familiares, amigos y ciudadanos comenzaron a reunirse frente al hospital con velas, rezos y súplicas. El país entero acompañaba con esperanza.

8 de junio – 9:20 a.m. - Segundo parte médico

“Terminados los procedimientos, neuroquirúrgico y en muslo izquierdo, se trasladó a cuidados intensivos para su estabilización postoperatoria. El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado.”

Entre lágrimas, su esposa María Claudia Tarazona agradeció a quienes oraban por él. El diagnóstico seguía siendo desalentador, pero nadie se rendía.

9 de junio – 6:35 a.m. - Tercer parte médico

“El paciente continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados.”

La preocupación era creciente, pero también lo era la fe. Horas después, por primera vez, un rayo de esperanza:

11 de junio – 6:45 a.m. - Quinto parte médico

“En medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica.”

Colombia respiraba. Su padre, Miguel Uribe Londoño, compartió palabras de fe, y su hermana María Carolina Hoyos expresó gratitud ante los avances, aunque fueran mínimos.

13 de junio – 6:45 a.m. - Séptimo parte médico

“Muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana... De continuar con esta evolución, se realizará un nuevo control imagenológico cerebral.”

Durante el fin de semana del Día del Padre no se emitieron nuevos comunicados. La Fundación Santa Fe mantenía prudencia ante la delicada estabilidad del senador.

El país entero se volcó a las calles en una “Marcha del Silencio” que llenó de velas y esperanza la noche bogotana. La lucha de Miguel era también la de todos.

16 de junio – 7:10 a.m. - Octavo parte médico

“En el curso de las últimas horas se le realizó una intervención quirúrgica complementaria... El control tomográfico postoperatorio evidencia los resultados esperados.”

Pero la calma fue breve. Dos horas después, un nuevo comunicado alarmó a todos:

16 de junio – 9:00 a.m. - Noveno parte médico

“Requirió traslado a salas de cirugía para intervención neuroquirúrgica de URGENCIA por evidencia de sangrado intracerebral agudo.”

Su esposa, con voz quebrada, pidió oraciones desde la entrada de la Fundación. El país entero rezaba.

16 de junio – 3:40 p.m. - Décimo parte médico (no leído públicamente)

“El paciente salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control.”

Ese fue el parte más devastador. Sin embargo, Miguel siguió luchando. Cada segundo que pasaba era un acto de resistencia. Peleó hasta el final, aferrado a la vida, sostenido por el amor de su familia, la entrega de los médicos y la fe de un país.

Sábado 9 de agosto

Tras varios días sin tener comunicados oficiales por parte de la Fundación Santa Fe, este sábado 9 de agosto se le comunicó a la opinión pública y a todos sus seguidores, que el precandidato presidencial había tenido, nuevamente, complicaciones de salud. Una hemorragia había frenado todo el proceso positivo que había encadenado en los últimos dos meses.

11 de agosto de 2025, el parte médico que Colombia no quería leer

Por medio de las redes sociales de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, y con una frase de "Siempre serás el amor de mi vida", se anunció la muerte del precandidato presidencial.

Hoy lloramos su ausencia. Pero su lucha, su valentía y su amor por Colombia ya lo hicieron eterno.

