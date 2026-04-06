¿Un juez puede prohibir el uso de la camiseta de la Selección Colombia? Expertos hablan

Sigue la controversia por la decisión de una juez de Bogotá de prohibirle al candidato Abelardo De La Espriella y los integrantes del movimiento político Defensores de la Patria, usar la camiseta de la Selección Colombia durante la campaña presidencial.

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Desde el equipo jurídico ya adelantan labores para que la medida sea revocada, recordando que es una decisión provisional mientras se avanza en el estudio de fondo de una tutela presentada en contra de la campaña del abogado cordobés.

En Noticias RCN hablamos con varios expertos en derecho, quienes coinciden en que este fallo judicial podría caerse fácilmente.

Hernando Herrera, director de Excelencia a la Justicia, aseguró que es un fallo "ridículo para algunos", debido a que mezcla de manera indebida el derecho a la igualdad con el libre desarrollo de la personalidad.

Entre tanto, Sharon Castillo, abogada penalista y profesora, explicó que el juez tendrá que determinar que se vulnera el derecho a la igualdad o que está protegido el uso de la camiseta de la Selección dentro de una campaña.

Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, indicó que es una medida jurídicamente insostenible. "Un juez de tutelas no puede restringir la libertad de expresión política sobre la base de percepciones subjetivas de discriminación".

Francisco Bernate explica a fondo la prohibición a De La Espriella

En entrevista, el abogado penalista Francisco Bernate explicó a detalle qué podría pasar con este fallo. Inicialmente, detalló que la decisión se da tras una interpretación errada, pues las personas usan la camiseta de la Selección en cualquier momento, no solo cuando hay espectáculos deportivos.

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Adicionalmente, detalló que se podría estar afectando los derechos de Adidas, el fabricante y comercializador oficial de la camiseta, que no fue incluido dentro de la tutela. Dejó claro que la empresa alemana podría contrademandar.

Bernate se refirió al uso de la camiseta por parte del presidente Gustavo Petro, quien la usó para despedir a los jugadores de la Selección Colombia rumbo al Mundial. "Debería ser para todos los políticos y no solo con la camiseta de Colombia. Se sentaría un precedente muy delicado".

Por último, confirmó que un juez no puede prohibir el uso de prendas de vestir. "Jamás. Eso es uno de los grandes avances de las civilizaciones modernas. El juez nunca puede meterse en como yo conduzca mi vida. Nadie tiene por qué meterse".