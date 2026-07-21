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Madre e hijo hallados sin vida en un apartamento en El Rodadero, Santa Marta

El CTI de la Fiscalía y Medicina Legal investigan las causas del fallecimiento de las dos personas, una mujer de 52 años y un joven de 22.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
01:56 p. m.
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Las autoridades de Santa Marta investigan la muerte de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados en un apartamento del sector de El Rodadero, en Santa Marta, en circunstancias que estarían por establecerse.

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Los cuerpos de los fallecidos corresponden al de una mujer de aproximadamente 52 años y un joven de entre 22 y 23 años, presuntamente madre e hijo.

Estas personas estarían hospedadas en el apartamento en el que fueron hallados desde el mes de marzo. El hallazgo se produjo cuando trabajadores del edificio llevaban varios días sin ver a estas dos personas y decidieron ingresar al apartamento.

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¿Cómo encontraron los cuerpos de madre e hijo en El Rodadero?

La información preliminar del caso señala que el cuerpo de la mujer fue encontrado en el baño, mientras que el del joven se hallaba en una de las habitaciones.

Asimismo, se conoció que los cuerpos sin vida fueron encontrados sin ningún tipo de violencia.

El CTI se hizo cargo de la escena y realizó las primeras diligencias judiciales. Los funcionarios confirmaron que, en el examen preliminar, no se encontraron signos externos de violencia en ninguno de los dos cuerpos, lo que descartaría inicialmente hipótesis relacionadas con hechos criminales.

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Lo que se sabe de la vida de la madre e hijos hallados muertos

La relación de parentesco entre las víctimas fue establecida por los trabajadores del edificio, quienes manifestaron a las autoridades que se trataba de madre e hijo.

Ambos habían comenzado a habitar el inmueble en marzo pasado, según consta en el contrato de arrendamiento.

Las autoridades esperan por los resultados de las necropsias que realizará Medicina Legal para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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