“Hoy resulta que una decisión de 12 años debe cumplirse de manera inmediata”: Francisco Bernate sobre condena a Álvaro Uribe

En las recientes horas se conoció que el expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de detención domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, una decisión que ha generado controversia en el ámbito jurídico y político del país.

En diálogo con este medio, el abogado penalista Francisco Bernate, calificó la sentencia como “excesiva” y “desproporcionada”, considerando que la Fiscalía había solicitado una pena de 9 años.

“Creo que nadie pudo prever una condena de este estilo porque era la máxima y en este caso no era aplicable la máxima. Lo que habíamos presupuestado todos era entre seis y nueve años de prisión, que es lo que nos dan las cuentas, pero ciertamente es excesivo y será el Tribunal Superior de Bogotá quien deba, al momento de desatar el recurso de apelación, revisar sin perjuicio”, indicó el abogado penalista.

También aclaró que “son hechos muy graves, eso no está en debate, pero hasta qué punto doce años de prisión, cuando el mínimo de cada delito que era lo aplicable está en seis años. Yo personalmente sí creo que es desproporcionado”.

Bernate se refirió a las declaraciones con las que la juez inició la lectura de la sentencia afirmando que "no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de política, es un acto de justicia y solo de justicia" e indicó que, aunque la decisión no tiene un tinte político, la desproporción de la sentencia y la orden de detención inmediata pueden generar esa percepción en la opinión pública.

“Yo no creo que la decisión tenga un tinte político, creo que es una decisión jurídica, pero lo que ocurre es que cuando las cosas nos indicaban que era previsible una condena de ocho años y segundo, que la detención solo se iba a ser efectiva una vez estuviera en firme la condena, hoy resulta una decisión de 12 años debe cumplirse de manera inmediata. Ese tipo de situaciones permiten que los ciudadanos que no estén de acuerdo hagan este tipo de señalamientos porque sin duda no era necesaria la detención inmediata, sin duda la sanción es desproporcionada, pero ese tipo de manifestaciones dan a entender que esta es una situación política”, agregó el abogado.

El caso ahora pasa a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 18 de octubre para revisar la condena.

Frente a esto, Bernate anticipó que la defensa de Uribe probablemente interpondrá una tutela de inmediato contra la orden de detención inmediata, argumentando que estas decisiones normalmente no se hacen efectivas hasta que sean firmes.

El abogado también señaló que, dada la complejidad del caso, es probable que se solicite una extensión del plazo para presentar la apelación. "Si el mismo juzgado solicitó que se le liberara la carga durante un mes para poder tomar esta decisión, asumo que en igual sentido les va a permitir que sean diez días", explicó.

A pesar de la extensión del fallo y la complejidad del proceso, Bernate confía en que el Tribunal Superior de Bogotá tiene la capacidad y los recursos necesarios para emitir una decisión antes de la fecha límite, priorizando el caso debido al riesgo de prescripción.