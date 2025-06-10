Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día

Lo que van a ver a continuación supera cualquier discusión moral. Se trata de un desconocimiento abierto a la ética, a las leyes que nos rigen y a lo que ordena la Corte Constitucional en materia de aborto.

Stephanie Bates se metió en las fauces del aborto ilegal en Colombia, un fenómeno que se está practicando a plena luz del día, vulnerando todos los derechos de las mujeres y, por supuesto, de los que están por nacer.

¿Cuántos abortos al año se dan en Colombia?

En Colombia, se estima que cada año se practican cerca de 400.000 abortos, pero menos del 10% se realizan dentro del sistema de salud. Solo en 2024, más de 56.000 mujeres accedieron a interrupciones legales. Sin embargo, detrás de estas cifras existe una realidad silenciada: los procedimientos que se hacen fuera de la ley, fuera del sistema y muchas veces fuera de toda ética médica.

Existe una delgada línea entre los abortos permitidos por la ley y aquellos que podrían considerarse homicidios. Hay sitios que, sin importar las causales o el tiempo de gestación, están dispuestos a acabar con una vida inocente.

El equipo de Noticias RCN realizó un ejercicio de periodismo de inmersión para mostrar cómo opera esta red. No se accedió a ningún procedimiento ni se intervino en la prestación de servicios, y la investigación tiene un propósito exclusivamente informativo.

El recorrido periodístico llevó a los reporteros hasta el centro de la clandestinidad, donde aparecen los llamados “jaladores”, quienes conducen a las mujeres hasta una médica señalada de orquestar estos procedimientos. En uno de los casos registrados, la mujer en gestación tenía cinco meses.

“Barato, barato, porque esto ya es un asesinato… tres millones y medio”, dice la médica mientras explica el procedimiento.

Por montos que oscilan entre 2 y 3,5 millones de pesos, se ofrecen abortos en etapas avanzadas de gestación, realizados con métodos que se salen por completo de la ética médica. “Van a sentir dolores hasta que salga”, asegura la doctora, consciente de la ilegalidad de su accionar.

En otros consultorios visitados, el panorama fue similar: los métodos eran peligrosos, las dosis imprecisas y la ilegalidad evidente. Todos los caminos conducen a la misma persona, la llamada doctora, quien, según los testimonios recogidos, sería la cabeza de esta red clandestina.

“Es una sola doctora que hace eso, pero igual lo tienen que hacer acá… es la misma doctora”, confirman varios intermediarios.

Aunque los establecimientos parecen distintos, todos hacen parte del mismo circuito ilegal. Quien ingresa a estos lugares asume un riesgo enorme para su vida, en procedimientos que, además de ilegales, son médicamente inseguros.

Noticias RCN aclara que la periodista infiltrada no se sometió a ningún procedimiento. Este trabajo busca visibilizar una realidad que ocurre al margen de la ley y de la ética médica en Colombia.

Este martes, Stephanie Bates reunirá a un grupo de expertos para analizar estas imágenes y sus implicaciones éticas, legales y sociales.

Una denuncia profunda que promete estremecer a todo el país, solo en Noticias RCN.