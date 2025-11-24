Abren indagación contra brigadier general del Ejército por presuntos nexos con disidencias de las Farc

Sobre las 10:00 a.m. de este lunes 24 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una indagación preliminar contra el Brigadier General Juan Miguel Huertas Herrera y Wilmar Mejía, general de la República, por sus presuntos nexos con las disidencias de las Farc.

Abren investigación contra brigadier del Ejército y un funcionario de la DNI

En el documento, se refiere a detalles que se revelaron en un informe periodístico realizado por Noticias Caracol este 23 de noviembre titulado 'Los archivos secretos de Calarcá'.

La investigación habla sobre supuestos nexos entre altos funcionarios del Gobierno y las disidencias de las Farc, mencionando específicamente un general del Ejército y un funcionario de inteligencia.

Según las publicaciones, se encontraron posibles vínculos entre el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército, y el señor Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con jefes del grupo armado.

Al parecer, Huertas y Mejía habrían filtrado información clasificada sobre movimientos de tropas y operaciones planeadas en zonas de Antioquia, Catatumbo y el sur del país.

Adicionalmente, se menciona la supuesta entrega de códigos de frecuencias radiales de la Fuerza Pública a las disidencias y el apoyo para la creación de empresas de seguridad privada que les permitirían legalizar el porte de armas, en preparación para un eventual acuerdo de paz.

Como consecuencia de esto, la Procuraduría resolvió iniciar la indagación preliminar contra los mencionados servidores públicos y realizar pruebas que verifiquen las acusaciones reveladas.

Entretanto, Francisco Hernando Cubides, comandante General de las Fuerzas Militares, se pronunció a través de su cuenta oficial en X y aseguró que se ordenó al Ejército Nacional adelantar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos.

“Frente a las denuncias realizadas por un medio de comunión nacional, desde las Fuerzas Militares, en el marco del principio de colaboración armónica, de acuerdo el artículo 113 de la Constitución Nacional y en aras de aportar al esclarecimiento de los hechos, se dispuso al Ejército, adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes”, se lee en el trino.