Francia Márquez rompe el silencio sobre la supuesta influencia de las disidencias en la campaña de 2022

La vicepresidenta aseguró que jamás se ha prestado para “pactos oscuros”.

Vicepresidenta Francia Márquez
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:24 a. m.
En la noche del domingo 23 de noviembre, Noticias Caracol dio una preocupante información sobre lo encontrado en los archivos secretos de alias Calarcá Córdoba, una de las cabezas más poderosas de las disidencias de las Farc.

El 23 de julio de 2024, las autoridades detuvieron una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que había miembros de las disidencias, incluido ‘Calarcá’.

¿Nexos de las disidencias en el Ejército y DNI?

Aquel operativo resultó con el hallazgo de USB y otros dispositivos tecnológicos, los cuales contenían revelaciones polémicas. Al parecer, hubo nexos entre las disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía; este último pieza clave de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

A lo largo del informe se mencionan detalles sobre la puesta en libertad de ‘Calarcá’, una supuesta organización de seguridad para movilizar a los criminales y los presuntos vínculos con las disidencias.

También sale el nombre de ‘Iván Mordisco’, hoy enfrentado con ‘Calarcá’. El disidente ha asegurado que presuntamente hubo financiación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. A través de unos chats, se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez. La señalan de haber sido intermediaria.

“Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro”: vicepresidenta Francia Márquez

Márquez se pronunció este lunes 24 de noviembre: “Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos armados (…) Jamás en la vida he visto a este personaje (‘Iván Mordisco’). Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y acto de mala fe”.

Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianos y colombianas que creyeron en un cambio (…) Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro.

De igual forma, se refirió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El jefe de cartera aseguró que habrá una investigación y se tomarán las medidas que se consideren pertinentes.

Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares.

