General (r) Rodolfo Palomino fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino López, fue capturado este lunes 24 de noviembre por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a 7 años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias.

A través de su cuenta de X, Palomino confirmó que él mismo se presentó ante el CTI, para atender los requerimientos judiciales en su contra.

De acuerdo con información oficial, el general retirado se encuentra en este momento en el búnker de la Fiscalía, en donde permanecerá hasta que se defina su lugar de reclusión.

El Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, a pesar de ser el ponente de la condena, salvó su voto parcialmente para cuestionar la orden de captura inmediata que profirió la Sala Mayoritaria, dado que se daban los presupuestos para esperar a la ejecutoria de la sentencia, según la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional.

Noticia en desarrollo. Espere más información...