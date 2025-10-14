¡Ojo! Abren investigación a cuatro de los operadores móviles más reconocidos: ¿por qué?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), inició una investigación administrativa contra las empresas que prestan los principales servicios móviles en Colombia, luego de identificar posibles fallas graves en sus protocolos de seguridad.

¿Cuáles son los operadores y por qué les abrieron investigación?

Según la entidad, los operadores:

Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo)

Comunicación Celular S.A. Comcel (Claro)

Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp BIC (Movistar)

Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM)

Habrían permitido el intercambio no autorizado de tarjetas SIM, una práctica conocida como SIM Swapping, que consiste en el traspaso del número de teléfono de un usuario a otra tarjeta SIM sin su consentimiento.

Esta situación representa un riesgo directo para la seguridad de los usuarios, pues podría facilitar el acceso indebido a información personal y cuentas bancarias vinculadas al número de celular.

¿Cómo identificaron las presuntas prácticas indebidas?

La investigación de la SIC se centra en tres deficiencias principales detectadas en la prestación del servicio.

En primer lugar, las compañías no habrían implementado herramientas tecnológicas adecuadas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios cuando se solicitaba la reposición de una SIM Card.

En segundo lugar, no habrían ejecutado controles periódicos que garantizaran la efectividad de los procedimientos de seguridad, aun cuando ya se tenían indicios de vulneraciones en estos procesos.

Y en tercer lugar, no habrían ofrecido respuestas claras ni suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones que no autorizaron.

¿Cómo se vieron afectados los usuarios por el SIM Swapping?

Estas irregularidades, según la entidad, pudieron haber facilitado la ejecución de maniobras de fraude digital, afectando directamente a personas cuyos números fueron transferidos a tarjetas SIM ajenas, sin mediar autorización o verificación efectiva de identidad.

Las resoluciones que formalizan los cargos no admiten recurso alguno, al tratarse de actos de trámite dentro del proceso administrativo.

A partir de la notificación, las compañías involucradas cuentan con quince días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presentar los descargos correspondientes.

En caso de comprobarse las conductas señaladas, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.