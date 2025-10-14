Un ciudadano mexicano fue hallado muerto dentro de una vivienda en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

El hecho, por ahora, es materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que se conociera que la víctima había estado acompañada de varios amigos y de un grupo de mujeres que conocieron por medio de aplicaciones de citas.

El caso fue reportado a las autoridades locales por uno de los amigos del fallecido, también de nacionalidad mexicana, quien acudió al CAI Simón Bolívar para informar lo ocurrido.

¿Qué se sabe del mexicano que fue hallado sin vida en una vivienda de Itagüí?

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel William Castaño, entregó los primeros detalles del caso:

La Policía Nacional se permite informar que al CAI Simón Bolívar del municipio de Itagüí se acerca un ciudadano de nacionalidad mexicana quien informó que encontró sin vida a su amigo en el interior de un inmueble.

De acuerdo con la información entregada por la institución, tras recibir el reporte, varias patrullas de vigilancia se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde fueron ubicados otros ciudadanos mexicanos que se encontraban en el sitio.

Los uniformados realizaron entrevistas preliminares para establecer las circunstancias que rodearon la muerte.

Habían contactado a mujeres por aplicaciones de citas

Según los testimonios recogidos, los hombres aseguraron que la noche anterior habían contactado a cuatro mujeres a través de una plataforma de citas con el fin de recibir un servicio sexual.

En el encuentro, todos compartieron bebidas alcohólicas en el interior de la vivienda, pero en algún momento de la noche perdieron el conocimiento.

Al despertar, notaron que faltaban varios elementos personales y que una de las habitaciones estaba cerrada. Al ingresar, encontraron sin vida a uno de sus amigos.

¿Quién era el mexicano hallado muerto en Itagüí?

La víctima fue identificada como Marco Antonio Jaramillo, de 28 años de edad, quien también era ciudadano mexicano.

Las autoridades no han informado, por el momento, si en el lugar se hallaron signos de violencia o si se encontraron sustancias que pudieran haber causado la pérdida de conciencia de los presentes.

La inspección técnica al lugar fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la indagación para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta los estudios forenses correspondientes para determinar si la muerte fue consecuencia de intoxicación, reacción a alguna sustancia o cualquier otro factor.