Así celebró el ARC Simón Bolívar la Navidad y su aniversario rumbo a la Antártida

En plena navegación hacia la Antártida, lejos del territorio continental y en medio del océano, la tripulación del buque ARC Simón Bolívar comenzó a vivir la Navidad en condiciones excepcionales.

Al mismo tiempo, la embarcación celebró sus tres años de servicio, una fecha marcada por actos simbólicos, tradiciones navales y un homenaje a quienes han hecho parte de su historia y de las miles de millas recorridas en altamar.

Así celebró el ARC Simón Bolívar la Navidad

La Navidad ya se siente a bordo del buque ARC Simón Bolívar. En medio de la travesía hacia la Antártida, la tripulación comenzó las tradicionales novenas y aguinaldos, una celebración que se extenderá durante los próximos días y que fue organizada por grupos conformados por departamentos.

En total, se establecieron nueve grupos encargados de liderar cada una de las jornadas.

La primera novena se realizó este miércoles con el grupo de comando, marcando el inicio formal de las celebraciones navideñas en alta mar. La tripulación del canal RCN acompañó esta jornada inicial y seguirá documentando cómo se vive la Navidad a bordo del buque, mientras la navegación continúa rumbo al continente blanco.

Así celebró el ARC Simón Bolívar su aniversario rumbo a la Antártida

La jornada tuvo además un significado especial. En medio de la travesía, la tripulación celebró el tercer aniversario del ARC Simón Bolívar.

Hubo torta, hubo aguinaldos y también una lechona preparada especialmente para la ocasión, en una conmemoración que unió a toda la dotación del buque en pleno océano.

El ARC Simón Bolívar, que nació en el marco de la renovación de la flota oceanográfica de la Armada Nacional y que se ha consolidado como una insignia de la autoridad marítima, fue homenajeado por su propia tripulación, conocida como los Leopardos Marinos.

El aniversario se convirtió en un acto de reconocimiento a la historia reciente de la embarcación y a quienes han sido parte de su operación.

La conmemoración comenzó con una eucaristía celebrada desde Cartagena, la Heroica, uniendo desde la distancia a quienes hoy observan con orgullo la capacidad polar del laboratorio flotante más grande del país.

Posteriormente, se realizó la imposición de insignias a integrantes de la tripulación que han participado, de una u otra manera, en las 38.800 millas náuticas que ha recorrido el ARC Simón Bolívar desde su puesta en servicio.